Дочери Любы Успенской сделали еще одну операцию

Любовь Успенская рассказала о состоянии здоровья своей единственной дочери. На днях девушка перенесла новую операцию. Татьяне Плаксиной предстоит пройти еще несколько хирургических вмешательств.

"Мне бы хотелось, чтобы моя дочь была здорова и мы справились бы со всеми последствиями. У нас впереди еще много операций, выездов за границу. Кстати, у нас прекрасные врачи, которым можно доверять", - поделилась Любовь Успенская на съемках шоу "Выход в люди".

Певица также сообщила о неожиданном таланте, который открылся у 29-летней Татьяны после аварии в Коста-Рике. Дочь Успенской сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт. "Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти...", - поведала Любовь Успенская.

pacha_tati Сейчас Татьяна Плаксина чувствует себя лучше

В период реабилитации Плаксина серьезно занялась музыкой и запела. Да так, что теперь сама королева шансона в панике - наследница запросто сместит ее с Олимпа российского шоу-бизнеса. "Видно, стресс после аварии открыл в ней такой талант. Ее как будто прорвало. Она и раньше пела, но я не видела в ней певицу, которую мне было бы не стыдно представить публике. Сейчас я боюсь, что она вытеснит меня со сцены. Она - готовая певица. Кое-какие песни она поет круче, чем я!", - делится радостью исполнительница.

Выступает дочь Успенской с зубным протезом. Королева шансона признается, что это влияет на дикцию начинающей певицы, однако она научилась с этим справляться. Кроме этого дочь артистки рисует картины, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой.

pacha_tati Дочь Успенской рисует картины, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой. А недавно она запела

Отметим, Любовь Успенская при любой возможности все свое свободное время проводит подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяне была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно. У девушки началось заражение крови.

Тогда Любовь Успенская решила перевезти дочь в Швейцарию. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказала королева шансона. Теперь певица буквально разрывается между работой и ребенком. Но бросить концертную деятельность она не может - ее график расписан на месяцы вперед.