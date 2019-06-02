2019-06-02T22:27:59+03:00
Звезды

Дочери Любы Успенской сделали еще одну операцию

Впереди Татьяну Плаксину ждет несколько хирургических вмешательств
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Любовь Успенская рассказала о состоянии здоровья своей единственной дочериЛюбовь Успенская рассказала о состоянии здоровья своей единственной дочериФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Любовь Успенская рассказала о состоянии здоровья своей единственной дочери. На днях девушка перенесла новую операцию. Татьяне Плаксиной предстоит пройти еще несколько хирургических вмешательств.

"Мне бы хотелось, чтобы моя дочь была здорова и мы справились бы со всеми последствиями. У нас впереди еще много операций, выездов за границу. Кстати, у нас прекрасные врачи, которым можно доверять", - поделилась Любовь Успенская на съемках шоу "Выход в люди".

Певица также сообщила о неожиданном таланте, который открылся у 29-летней Татьяны после аварии в Коста-Рике. Дочь Успенской сильно покалечилась, ударившись лицом об асфальт. "Два зуба у нее сразу были выбиты. И перелом двусторонний челюсти...", - поведала Любовь Успенская.

pacha_tatipacha_tati
Сейчас Татьяна Плаксина чувствует себя лучше
2017 отметок «Нравится»186 комментариевInstagram

В период реабилитации Плаксина серьезно занялась музыкой и запела. Да так, что теперь сама королева шансона в панике - наследница запросто сместит ее с Олимпа российского шоу-бизнеса. "Видно, стресс после аварии открыл в ней такой талант. Ее как будто прорвало. Она и раньше пела, но я не видела в ней певицу, которую мне было бы не стыдно представить публике. Сейчас я боюсь, что она вытеснит меня со сцены. Она - готовая певица. Кое-какие песни она поет круче, чем я!", - делится радостью исполнительница.

Выступает дочь Успенской с зубным протезом. Королева шансона признается, что это влияет на дикцию начинающей певицы, однако она научилась с этим справляться. Кроме этого дочь артистки рисует картины, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой.

pacha_tatipacha_tati
Дочь Успенской рисует картины, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой. А недавно она запела
1045 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим, Любовь Успенская при любой возможности все свое свободное время проводит подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяне была проведена операция, которая, как оказалось, прошла неудачно. У девушки началось заражение крови.

Тогда Любовь Успенская решила перевезти дочь в Швейцарию. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказала королева шансона. Теперь певица буквально разрывается между работой и ребенком. Но бросить концертную деятельность она не может - ее график расписан на месяцы вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Украинские силовики созывают экстренное совещание из-за любительского видео
"Он устроил скандал": Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Рестораторы предложили заменить СанПиН новой концепцией надзора
США передумали обвинять Ассанжа в утечке секретных данных ЦРУ
Выбежавшая на поле матча ЛЧ модель осталась без аккаунта в Instagram
В Бангкоке горит популярный у туристов рынок Чатучак
Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова
В Коньково столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы
Захарова назвала снос бюста Жукову вызовом для новой власти Украины
В РПЦ признали наличие проблемы с алкоголем во внутрицерковной среде
Индонезия рассчитывает получить первую партию Су-35 до конца 2019 года
"Чертовски хороша": Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка
В РПЦ опровергли сообщения о пропаже останков детей Николая II
Аномальная 30-градусная жара накроет Москву на следующей неделе
Более 140 участников ЕГЭ были удалены на первых экзаменах
Россияне не пострадали при столкновении лайнера с катером в Венеции
США согласны начать переговоры с Ираном без предварительных условий
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз морщинистого шиповника
Познер о своем попадании в базу "Миротворца": "Это их проблема, не моя"
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
МИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООН