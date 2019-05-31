Финалистка «Голоса» Рушана Валиева не знает о заявлении брата в полицию на Алсу

Произошло то, чего так долго требовала общественность.

Скандальным финалом детского «Голоса» займется полиция.

Адвокат Искандер Фахретдинов принес заявление в ОМВД Останкинского района по Москве от Ильгиза Валеева, брата финалистки седьмого сезона шоу «Голос», Рушаны Валиевой, на родителей Микеллы Абрамовой. Заявитель требует разобраться в том, покупали ли Алсу и Ян Абрамов голоса для победы дочери. Именно так это и выглядит. Потому что на этот ключевой вопрос ни Первый канал, снявший примирительный спецвыпуск, ни специалисты по кибербезопасности из компании Group-IB ответа до сих пор не дали.

Было установлено, что в поддержку Микеллы Абрамовой поступило более 38 000 фейковых СМС и звонков. Но кто их организовал?

Именно это и просит установить Ильгиз Валиев. Его представитель Искандер Фахретдинов считает, что неправомерная победа Микеллы Абрамовой, которая была аннулирована, может соответствовать статье ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Ильгиз — двоюродный брат Рушаны Валиевой, феноменально выступившей в финале седьмого сезона взрослого «Голоса». Девушка из команды Сергея Шнурова взорвала интернет нежным и авангардным исполнением хита Ольги Бузовой «Мало половин» (под три миллиона просмотров в ютубе) и заняла третье место в конкурсе.

Рушана Валиева. Мало половин - Нокауты - Голос - Сезон 7.

Но о заявлении брата на Алсу певица ничего не знает.

- Да, у меня есть такой двоюродный брат, но я не в курсе ситуации, - ответила Рушана «КП». - Поэтому не могу комментировать событие.

В Сеть попали фото заявления Ильгиза Валеева, на которых нет отметки ОМВД Останкинского района Москвы, однако адвокат Искандер Фахретдинов уверяет, что документ оформлен, и позиция его доверителя — принципиальная. «Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив «Первый канал», Абрамовы не купят общественное мнение», — заявил адвокат изданию "Медиакорсеть".

Максимальное наказание по статье, которую вменяют родителям Алсу, предусматривает семь лет лишения свободы.

Махинации в детском вокальном шоу могут довести родителей Микеллы Абрамовой до тюрьмыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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