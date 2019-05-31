2019-05-31T12:34:24+03:00
Телевизор

Семья Рушаны Валиевой — о заявлении на Алсу: «Мы не общаемся с Ильгизом и не имеем отношения к его позиции»

Близкие певицы считают, что молодой человек стал марионеткой в руках манипуляторов
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Рушана никакого отношения к этому заявлению не имеетРушана никакого отношения к этому заявлению не имеетФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Скандал, связанный с нечестной победой дочери Алсу в детском «Голосе» вышел за рамки гражданского обсуждения.

30 мая в ОМВД Останкинского района Москвы поступило заявление от Ильгиза Валеева — двоюродного брата Рушаны Валиевой, финалистки седьмого сезона «Голоса», — на родителей Микеллы Абрамовой, которых просят проверить на причастность к накрутке голосов.

Скандал, связанный с нечестной победой дочери Алсу в детском «Голосе» вышел за рамки гражданского обсуждения Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандал, связанный с нечестной победой дочери Алсу в детском «Голосе» вышел за рамки гражданского обсужденияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как мы помним, в поддержку девочки было зафиксировано более 38 тысяч фейковых СМС и голосов. И теперь адвокат Ильгиза Валеева считает, что родители певицы могут ответить за это по статье 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Максимальное наказание по которой предусматривает семь лет лишения свободы.

Семья Рушаны Валиевой, двоюродной сестры заявителя, не хочет связываться с этой историей и подчеркивает непричастность к скандалу.

Рушана Валиева. Мало половин - Нокауты - Голос - Сезон 7.

- Рушана никакого отношения к этому не имеет, - объяснил «КП» один из членов семьи певицы, попросивший не указывать его имя. - С 10 лет мы с ним не общаемся, он живет своей жизнью вместе с мамой в поселке Алексеевка Уфимского района. Скорее всего, Ильгиз стал инструментом в руках адвоката, который хочет сделать имя на скандале. Рушана и не виделась с ним никогда, не общалась. Главный затейник этой истории — или адвокат, или некая группа людей, я так думаю. Подловили человека, примазались, чтобы сделать себе имя.

Как мы помним, в поддержку Микелы было зафиксировано более 38 тысяч фейковых СМС и голосов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как мы помним, в поддержку Микелы было зафиксировано более 38 тысяч фейковых СМС и голосовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Какая позиция у вашей семьи по поводу скандала в детском «Голосе»?

- Рушана с самого начала вышла в защиту детей. Говорила, что все это взрослые игры, просила не связывать скандал с детьми. Мы всей семьей сочувствуем Микелле. Недавно она с Ержаном выступила вместе на «Детской Новой волне». Мы следим за этим. Рушана — девушка с очень тонкой душевной натурой, переживала за Микеллу. И мы не хотим, чтобы вокруг Рушаны были спекуляции. Я вижу за этим заявлением желание людей, а не самого Ильгиза, которые захотели воспользоваться его родственными связями в своих целях. Это заявление никак не совпадает с мнением команды Рушаны и нас, близких родственников. Ильгиз стал игрушкой в руках нечистоплотных людей.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Победа дочки Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
МИД Турции опроверг информацию об отсрочке закупок С-400
Детский омбудсмен: 107 детей погибли, выпав из окна
Норвежский вундеркинд заколотил девять голов за один матч
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Роскосмос будет искать топ-менеджеров на специальных сайтах
Встречу в нормандском формате в Кремле считают нужной
СНБО Украины: встреча в нормандском формате может пройти в июле
Россия не получала заявку от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Зеленский похвастал "банками" в Instagram
Президент Сербии посетил в больнице пострадавшего российского сотрудника миссии ООН
Полиция Венгрии задержала капитана судна, с которым столкнулся катер на Дунае
В Малайзии раскритиковали следствие по МН17 в связи с попыткой «обвинить русских»
Эксперты Счетной палаты предлагают увеличить возможности использования маткапитала
В Москве электричка сбила трех человек, один погиб
Новые украинские катера «Кентавр» оказались тихоходными
Украина снова пропустила встречу премьеров стран СНГ
Главу службы безопасности Марка Цукерберга обвинили в сексуальных домогательствах
На продвижение русского языка потратят более 7 миллиардов рублей
Роспотребнадзор выявил нарушения "анитабачных законов" в половине магазинов страны
Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США
Мосгорстат назвал средние зарплаты учителей и медиков в Москве
Представитель ООН обвинил Великобританию в применении к Ассанжу психологических пыток
В Минздраве поддержали идею запрета кальянов в кафе
Власти Японии сместили от Токио зону учений войск США
Роструд предложил начальникам сокращать рабочий день из-за жары
Лавров: заявление США о проведении Россией ядерных испытаний является бредовым домыслом
«Аэрофлот» ответил на заявление эксперта МАК по катастрофе в Шереметьево