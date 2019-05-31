Семья Рушаны Валиевой — о заявлении на Алсу: «Мы не общаемся с Ильгизом и не имеем отношения к его позиции»

Скандал, связанный с нечестной победой дочери Алсу в детском «Голосе» вышел за рамки гражданского обсуждения.

30 мая в ОМВД Останкинского района Москвы поступило заявление от Ильгиза Валеева — двоюродного брата Рушаны Валиевой, финалистки седьмого сезона «Голоса», — на родителей Микеллы Абрамовой, которых просят проверить на причастность к накрутке голосов.

Скандал, связанный с нечестной победой дочери Алсу в детском «Голосе» вышел за рамки гражданского обсужденияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как мы помним, в поддержку девочки было зафиксировано более 38 тысяч фейковых СМС и голосов. И теперь адвокат Ильгиза Валеева считает, что родители певицы могут ответить за это по статье 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Максимальное наказание по которой предусматривает семь лет лишения свободы.

Семья Рушаны Валиевой, двоюродной сестры заявителя, не хочет связываться с этой историей и подчеркивает непричастность к скандалу.

Рушана Валиева. Мало половин - Нокауты - Голос - Сезон 7.

- Рушана никакого отношения к этому не имеет, - объяснил «КП» один из членов семьи певицы, попросивший не указывать его имя. - С 10 лет мы с ним не общаемся, он живет своей жизнью вместе с мамой в поселке Алексеевка Уфимского района. Скорее всего, Ильгиз стал инструментом в руках адвоката, который хочет сделать имя на скандале. Рушана и не виделась с ним никогда, не общалась. Главный затейник этой истории — или адвокат, или некая группа людей, я так думаю. Подловили человека, примазались, чтобы сделать себе имя.

Как мы помним, в поддержку Микелы было зафиксировано более 38 тысяч фейковых СМС и голосовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Какая позиция у вашей семьи по поводу скандала в детском «Голосе»?

- Рушана с самого начала вышла в защиту детей. Говорила, что все это взрослые игры, просила не связывать скандал с детьми. Мы всей семьей сочувствуем Микелле. Недавно она с Ержаном выступила вместе на «Детской Новой волне». Мы следим за этим. Рушана — девушка с очень тонкой душевной натурой, переживала за Микеллу. И мы не хотим, чтобы вокруг Рушаны были спекуляции. Я вижу за этим заявлением желание людей, а не самого Ильгиза, которые захотели воспользоваться его родственными связями в своих целях. Это заявление никак не совпадает с мнением команды Рушаны и нас, близких родственников. Ильгиз стал игрушкой в руках нечистоплотных людей.