Ксения Собчак вступилась за содержанок

Ксении Собчак не привыкать провоцировать публику. Не так давно теле дива нашла еще один способ воздействия на аудиторию, от которого, по ее же словам, "у людей бомбит". Речь идет о шоу "Осторожно, Собчак!". Знаменитость удается раскрывать своих героев с совершенно неожиданной стороны.

В новом выпуске своей передачи телеведущая смогла наглядно показать подписчикам, почему тяжелый люкс Москвы не признает красивых инстаграмщиц в купальниках. Темой дискуссии стало противостояние старой светской гвардии из числа жен миллионеров и нового поколения Instagram-див.

По итогам первых суток с момента выхода шоу мнение публики разделилось. Кто-то остался на стороне элиты, сформировавшей московскую тусовку, кто-то активно защищает дерзких красоток в мини- бикини.

xenia_sobchak Люблю делать контент, от которого бомбит

Ксения Собчак отметила, что каждый второй комментарий под видео передачи - про "содержанок". Поэтому она посчитала своим долгом высказаться на сей счет. "Мне кажется, что ничего плохого, если так получилось, что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя, нет. Как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины", - начала свой монолог телеведущая.

По ее словам, презрительным словом "содержанки" люди часто маркируют нечто иное. "Никому же не придет в голову писать под видео с женой Билла Гейтса «содержанка!» или, обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой, клеймить ее Чубайсом. Мне кажется, но, может, я и ошибаюсь, что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то из мужей героинь а способ их траты и образ жизни. Это и выражается в этом гневном выкрике «содержанка»", - рассуждает Собчак.

В качестве примера она предложила простой способ проверить свое отношение к слову "содержанка": "Задумайтесь, если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Сhanel, а помощь онкологическим больным, - реакция была бы совершенно иная... Получается, что такое желание повесить ярлык на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их траты. То есть, если выглядишь как жена Билла, ходишь в скромном и все свои или мужнины деньги тратишь на нуждающихся, - хорошо. А если ухоженная, в десятикаратниках и рассуждаешь про кутюр - плохо".

Ксения призвала фолловеров быть честными и признаться самим себе в том, что на самом деле их раздражает образ жизни содержанок, а не то что они живут за чужой счет. "«Лучше б детям больным помогли» - предвижу я комментарии. И у меня тогда следующие вопросы : 1) почему вы считаете себя вправе решать/советовать другому, как ему лучше распоряжаться своим? 2) почему вы считаете, что героини этого не делают? Вы разве что-то об этом знаете? Нельзя ли и бриллианты покупать и благотворительностью заниматься?", - задала вопрос подписчикам знаменитость.

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