«Я не знаю ни о каком решении»: Марат Башаров не в курсе, что суд развел его с женой

В четверг, 21 марта Бабушкинский мировой суд Москвы провел второе и последнее заседание по иску 32-летней Елизаветы Шевырковой к Марату Башарову. 44-летний актер избил супругу в декабре 2018 года. Через месяц она подала на развод.

Все выглядело очень странно. Ни актер, ни его жена не являлись на заседания. Интересы Елизаветы представляла адвокат. Более того, Башаров с женой и сыном во время судов были замечены вместе на отдыхе в Таиланде. После возвращения Елизавета продолжила жить с актером и ребенком на одной жилплощади и, казалось, супруг уговорил ее передумать и забрать заявление о разводе.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако этого не случилось. Судья вынесла решение о разводе Марата Башарова с женой.

Стоит ли актера поздравить с этим событием и решением суда? Мы спросили у него самого.

- Я не знаю ни о каком решении суда, - отрезал Башаров и бросил трубку.

Напомним, что актер после очередного семейного застолья сломал второй жене и матери 2-летнего сына нос. Это случилось в декабре 2018 года. О том, что Башаров поднял руку на жену, сообщил брат Елизаветы Федор. Несколько лет назад еще более жестоко артист избил предыдущую супругу актриса Екатерину Архарову.

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