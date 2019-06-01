"Самый лучший папочка": Лазарев впервые показал видео с маленьким сыном и это концентрация милоты

Сергей Лазарев души не чает в своем сыне. И хотя певец держит за семью замками свою личную жизнь и крайне редко показывает своего наследника, в День защиты детей 1 июня артист сделал исключение.

Сергей Лазарев показал архивное видео с маленьким Никитой. Судя по кадрам малышу меньше года. В ролике Лазарев учит мальчика копировать звуки. "Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор! Нашел это архивное видео! Как же быстро он растет... Уже скоро в школу", - подписал умилительное видео музыкант.

Он не раз признавался, что быть отцом - это очень непросто. "Это вторая после любви к родителям абсолютная любовь. Если надо будет отстранить от опасности ребенка, жертвуя своей жизнью, ты сделаешь это, не задумываясь", - делился мыслями Сергей.

lazarevsergey Лазарев показал своего маленького ребенка

Ролик произвел фурор среди многочисленных подписчиков звезды и его звездных коллег. "Я не могу, лучшие папа и сынуля", "Битмейкеры собрались", - написали Екатерина Варнава и Саша Савельева. Последняя, к слову, совсем недавно сама стала мамой.

Поклонники Лазарева засыпали малыша и его звездного родителя комплиментами: "Какой пирожочек сладкий, зайчик. С праздником, Никитосика", "Какая прелесть. Мое сердце разорвалось на 100 маленьких кусочков", "Какое милое видео, какой маленький, хороший, счастливый папа", "Отец года, самый лучший папочка", "Вы просто лучший отец".

Нашлись те, кто не преминул спросить про то, когда Лазарев обзаведется второй половинкой. Тем более стало известно о тайном романе артиста с певицей Полиной Ростовой. А около недели назад появились слухи о том, что у Сергея родилась дочь. Близкий друг артиста Филипп Киркоров назвал эту информацию "чушью и бредом".

Напомним, сын Сергея Лазарева Никита родился в 2014 году, однако публике об этом стало известно всего лишь через два года после появления малыша на свет. Новость о том, что артист стал отцом, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сам Сергей признавался, что в каком-то смысле даже выдохнул после того, как информация о рождении его сына стала достоянием общественности. Исполнитель честно признался: если бы этого не случилось, он бы не стал рассекречивать Никиту.