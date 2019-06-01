Анджелина Джоли изнуряет себя работой по 12 часов в день

Анджелина Джоли переехала из Лос-Анджелеса в Альбукерк ради съемок в триллере "Те, кто желает мне смерти". Многодетная мать не щадит себя и проводит на съемочной площаке по 12 часов. Порой, ей приходится делать по несколько дублей, так как режиссер фильма Тейлор Шеридан хочет, чтобы все было идеально.

"Она проводит свои дни, работая по 12 часов в день, вкладывает в проект душу и сердце. Изнурительные съемки проходят на жаре, но Энжи полностью отдалась новому фильму", - рассказал осведомленный источник.

Члены команды очень трепетно отзываются о 43-летней Джоли. Они называют Анджелину "ангелом" на съемочной площадке, а статисты утверждали, что она была "очень дружелюбной" и заставляла всех чувствовать себя спокойно во время долгих съемок.

"Ей приходилось делать один дубль за другим, поскольку Тейлор Шеридан - перфекционист. Но Джоли - настоящий профессионал. Даже после изнуряющих съемок она оставалась веселой и дружелюбной. - Есть сцены, где она бежит через лесные пожары, и в одной она прыгает с парашютом на движущийся грузовик", - цитирует инсайдера Daily Mail.

Съемки проходят в строжайшей секретности. "Все телефоны были конфискованы на съемочной площадке, так что не было никаких шансов получить селфи или какие-либо фотографии. А статисты должны были подписать соглашение о неразглашении после того, как им заплатили 150 долларов в день", - добавил источник в окружении Анджелины Джоли.

Несмотря на тяжелые съемки, звезда время от времени приезжала в Лос-Анджелес, чтобы провести время со своими детьми. Она балует наследников суши-ужинами, дорогими покупками и домашними питомцами. А не так давно красивый телохранитель, который, по-видимому, выполняет и роль няни для младших детей звезды, выходил из магазина с огромным попугаем в клетке. В другой руке он нес клетку, которая подойдет для морской свинки или домашнего кролика.