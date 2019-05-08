Страдающая от паралича Анджелина Джоли спровоцировала скандал

Анджелина Джоли, страдающая от паралича Белла, который влияет на мышцы лица, угодила в голливудский скандал. Известная певица Селин Дион обиделась на бывшую жену Брэда Питта после того, как та отказалась сыграть в биографическом фильме певицы.

Селин Дион планировала снять музыкальный биографический фильм о себе и надеялась, что Анджелина Джоли исполнит там главную роль. Однако многодетная мать отказала подруге, сославшись на большую занятость.

После решения Джоли в Голливуде разразился скандал. Это выбило из себя Селин. О съемках фильма было заявлено еще в январе этого года. Селин Дион одобрила сценарий и разрешила использовать свои песни в картине. В Голливуде практически нашлись деньги на съемки байопика с Джоли в главной роли. Теперь же, после ее отказа инвесторы не готовы расставаться с крупной суммой.

esrakcygt Селин Дион

"В течение многих лет главным желанием Дион была музыкальная экранизация ее жизни, карьеры и брака с Рене Анжелилом. Она хотела, что это увидели ее дети и поклонники. Она считала Джоли своим хорошим другом и была разочарована, когда та отказалась от роли", - сообщил осведомленный источник в окружении Селин Дион.

По сообщениям инсайдеров, отказ актрисы от роли стал полной неожиданностью для Селин. Певица очень обиделась на приятельницу. Вполне вероятно, что после этой ссоры близкие отношения знаменитостей сойдут на нет.

celinedion Селин Дион планировала снять музыкальный биографический фильм о себе

"Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта", - цитирует Radar Online осведомленного источника в окружении певицы.

Анджелина Джоли в последнее время очень редко снимается в кино. Актриса сосредоточилась на благотворительной деятельности и режиссуре. Кроме этого после тяжелого развода с Брэдом Питтом она перестала посещать светские мероприятия.

Как писал сайт kp.ru, cостояние здоровья многодетной матери вызывает опасение у ее друзей. Актриса похудела до 42 кг и страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица. На фоне этих слухов появилась информация о том, что Энджи написала завещание. Немалую часть своего многомиллионного состояния Анджелина Джоли вознамерилась отдать приемному сыну. К 17-летнему Мэддоксу отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов. При этом больная Анджелина Джоли решила лишить остальных пятерых детей состояния.