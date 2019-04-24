2019-04-24T21:48:12+03:00
Звезды

Похудевшая до 42 кг Джоли страдает от паралича и пишет завещание

Актриса планирует отдать многомиллионное состояние приемному сыну в обход остальных детей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анджелина Джоли страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лицаАнджелина Джоли страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лицаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом решила написать завещание. Состояние здоровья многодетной матери вызывает опасение у ее друзей. Актриса похудела до 42 кг и страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица.

"Вес Энджи упал до страшных 42 килограммов. И она все больше и больше опирается на приемного сына Мэддокса", - рассказали друзья Анджелина Джоли. Они отметили, что из-за плотного графика актриса настолько перегружена, что иногда забывает поесть.

А старший приемный сын, 17-летний Мэддокс стал ее правой рукой, когда дело доходит до семьи и бизнеса. В разводе парень принял сторону матери.

Именно поэтому немалую часть своего многомиллионного состояния Энджи может отдать старшему наследнику. По данным осведомленных источников, 43-летняя Джоли планирует сделать парня крупным киномагнатом. К молодому человеку отойдет продюсерская компания артистки Jolie Pas, которая начиная с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов.

"Мэддокс умен, и он быстро учится. Он вполне может стать боссом кинематографического бизнеса своей мамы", – цитирует инсайдера Radar Online.

При этом, по слухам, больная Анджелина Джоли решила лишить пятерых своих детей состояния. "Я слышал, что Мэддокс позаботится о кинокомпании Анджелины. Она хочет передать ему свой бизнес", - рассказала 65-летний член камбоджийского буддийского храма в Лонг-Бич, куда Энджи и ее дети постоянно ходили в течение последних двух лет.

От таких известий Брэд Питт пришел в ярость. 55-летний актер уверен, что бывшая жена собирается пойти на этот шаг ему назло. Но больше всего его возмущает то, что остальные пятеро детей останутся без копейки. "Брэд в ярости от решения Энджи! Он был ошеломлен этим ее решением по Мэддоксу. Он ее золотой мальчик, но Брэд чувствует, что кто-то должен напомнить ей, что у нее еще пять детей!", - заявил инсайдер.

Кроме того, источники утверждают, что Энджи встречается с таинственным миллиардером, который живет в Европе. "Новый парень Джоли занимается политикой и филантропией. Он очень богат. По слухам, он помогает Мэддоксу освоится в бизнесе. Знакомит с нужными людьми", - заявил осведомленный источник.

Как писал сайт kp.ru, Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись 12 апреля 2019 года. Сейчас шестеро отпрысков (17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс) живут вместе с матерью. Недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними.

Анджелина и Брэд были вместе с 2005 года. Актеры повстречались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2014-м они поженились во Франции. Брак знаменитостей продлился всего два года. В 2016-м Джоли подала на развод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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