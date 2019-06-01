Она была как Шарлиз Терон, красивая, но чуть отстраненная: что известно об убитой любовнице Андрея Кулакова

На похороны пришли многие коллеги Евгении Исаенковой по Общественной палате Раменского района Подмосковья. Евгения или просто Женечка была приветливой, активной, жизнелюбивой и обстоятельства ее смерти до сих пор трудно принять. Кому понадобилась смерть молодой, красивой женщины?

Однако, следствие вскоре установило, что у чиновницы была связь с главой Раменского района Андреем Кулаковым, и, говорят, Евгения настаивала, чтоб он оставил семью ради нее. Она же чуть ранее развелась с супругом, оставшись вдвоем с 10-летней дочерью.

Догадывались ли об отношениях 39-летней Евгении и 44-летнего Андрея коллеги? Конечно, да. Но сейчас предпочитают вслух об этом не говорить.Тем более, после задержания Кулакова. Зато о самой Евгении Леонидовне рассказывают охотно. Обаятельная, красивая блондинка была очень общительной, любила красивые платья и украшения. Старалась выручить, всегда охотно соглашалась помочь. Несмотря на наличие дочери и нехватку времени, не отказывалась от дополнительной работы и быстро продвигалась по карьерной лестнице.

Исаенкова родилась в Москве 6 мая 1980 года, закончила в 2008 году Московский государственный областной университет по специальности «Менеджмент организации». В том же году вышла замуж, родила дочку (сейчас девочке 10 лет).

Коллеги говорят, что Евгения была человеком с активной гражданской позицией. Фото: соцсети

А в 2015 году устроилась на работу в администрации муниципального образования Удельная, в ноябре назначена главным экспертом отдела в Комитете социального развития, спорта и молодежной политики Раменского района. Карьера шла вверх - в следующем году она уже заняла должность заместителя директора Раменского районного молодежного центра. Позже была избрана в районную Общественную палату, где получила должность заместителя председателя. Параллельно была куратором премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в Раменском районе. Известно, что имела официальную благодарность от главы Раменского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712306" frameborder="0"></iframe> Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

— С Евгенией мы познакомились на общественной акции «Посади свое дерево», - рассказывает Олег Стогов, председатель Общественной палаты Раменского района. – На мое предложение обменяться номерами телефонов сказала, что достаточно контактов через соцсети. Я еще подумал: «Работать вместе предлагает, а контактами не обменивается». Потом, конечно, познакомились ближе и обменялись телефонами, но вот это знакомство я ей всегда припоминал в шутку.

Коллеги говорят, что Евгения была человеком с активной гражданской позицией. Она не всегда соглашалась с общественным мнением. Хотя с коллегами была добра и могла даже пококетничать.

- Она чем-то напоминала мне Шарлиз Терон, помните ее героиню на постере к фильму «Белоснежка и охотник»: такая же прекрасная, но чуть отстраненная. Казалось, нужно пройти какое-то испытание, экзамен, чтобы заслужить ее доверие и благосклонность, - вспоминает Егор Мартынов, член Общественной палаты Раменского района. - Я очень дорожу тем, что мне посчастливилось узнать совершенно другую Женю Исаенкову: добрую, отзывчивую, очень ранимую. Я в шутку называл ее Жанной д'Арк Раменского района. Она была бесстрашной и всегда готовой прийти на помощь.

В Общественной палате сохранилось видео, где Евгения с коллегами катается на детской карусели. Такой же веселой и беззаботной она останется в памяти коллег.

Напомним, тело задушенной Евгении Исаенковой обнаружили 3 мая в машине на пустыре в окрестностях Раменского. В убийстве следователи подозревают главу Раменского района Андрея Кулакова - сам он свою вину не признает, однако тест на детекторе лжи показал, что чиновник врет.

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