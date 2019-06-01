На Ксении Собчак разошлось платье

Ксения Собчак всегда одета с иголочки. Теледива не раз признавалась, что ее наряды должны быть запоминающимися, стильными и дорогими. Но соответствовать этим требованиям не всегда удается.

Любовь Ксении Собчак к винтажным вещам давно известна. То теледива предстанет в платье в пол, накидке и чурбане на голове, то наденет цветастый халат. Для создания романтичных образов Собчак довольно часто отдает предпочтение таким материалам как шелк и шифон. Легкая, струящаяся ткань подчеркивает все достоинства фигуры. Впрочем, не скрывает и недостатки, что и произошло со знаменитостью.

Телеведущая надела наряд не по размеру, о чем свидетельствует фото и видео, которые гламурная блондинка разместила у себя в блоге. Собчак предстала в цветастом платье-халате из шифона в стиле 60-х с рукавами фонариками.

xenia_sobchak Вечер пятницы

Однако на снимке отчетливо видно, как наряд разошелся на животе гламурной блондинки. Ткань оказалась натянута до такой степени, что казалось, будто сейчас отлетит пуговица. А подписчикам и без этого стал виден кусочек звездного тела.

От зоркого глаза подписчиков эти нюансы не ускользнули. Они стали активно комментировать неудачный наряд Ксении. "Брови надо дорисовать и пуговицы лопнут сейчас, платье маловато?", "Платье, как у бабушки", "Переборщила чуток с платьем", "Пузо выпало", "Красиво одеться - это не про тебя, вечно, как бабуля в деревне", - не унимаются хейтеры.

Не понравились им и украшения Собчак. "Зачем столько крестиков на шею?", "Вся в крестах", "От вампиров спасаешься?", "На лоб тоже нацепи один крест, а лучше набей, что-то маловато", "С украшением на шее перебор", "У вас на шее просто ПВО от сглаза", "Столько крестов на шее, Ксюха защищается от хейтеров". "Обвесилась крестами", "И не скажешь, что на тебе креста нет", - язвят подписчики.

Сама Ксения никогда не реагирует на критику и не вступает в полемику со своими поклонниками. Так произошло и на этот раз. Кажется, свое фото, которое она разместила через несколько часов после видео, Собчак опубликовала для того, чтобы еще больше раззадорить публику.