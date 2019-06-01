2019-06-01T20:51:25+03:00
Звезды

На Ксении Собчак разошлось платье

Телеведущая надела наряд не по размеру
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Телеведущая надела наряд не по размеруТелеведущая надела наряд не по размеруФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак всегда одета с иголочки. Теледива не раз признавалась, что ее наряды должны быть запоминающимися, стильными и дорогими. Но соответствовать этим требованиям не всегда удается.

Любовь Ксении Собчак к винтажным вещам давно известна. То теледива предстанет в платье в пол, накидке и чурбане на голове, то наденет цветастый халат. Для создания романтичных образов Собчак довольно часто отдает предпочтение таким материалам как шелк и шифон. Легкая, струящаяся ткань подчеркивает все достоинства фигуры. Впрочем, не скрывает и недостатки, что и произошло со знаменитостью.

Телеведущая надела наряд не по размеру, о чем свидетельствует фото и видео, которые гламурная блондинка разместила у себя в блоге. Собчак предстала в цветастом платье-халате из шифона в стиле 60-х с рукавами фонариками.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Вечер пятницы
34248 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако на снимке отчетливо видно, как наряд разошелся на животе гламурной блондинки. Ткань оказалась натянута до такой степени, что казалось, будто сейчас отлетит пуговица. А подписчикам и без этого стал виден кусочек звездного тела.

От зоркого глаза подписчиков эти нюансы не ускользнули. Они стали активно комментировать неудачный наряд Ксении. "Брови надо дорисовать и пуговицы лопнут сейчас, платье маловато?", "Платье, как у бабушки", "Переборщила чуток с платьем", "Пузо выпало", "Красиво одеться - это не про тебя, вечно, как бабуля в деревне", - не унимаются хейтеры.

Не понравились им и украшения Собчак. "Зачем столько крестиков на шею?", "Вся в крестах", "От вампиров спасаешься?", "На лоб тоже нацепи один крест, а лучше набей, что-то маловато", "С украшением на шее перебор", "У вас на шее просто ПВО от сглаза", "Столько крестов на шее, Ксюха защищается от хейтеров". "Обвесилась крестами", "И не скажешь, что на тебе креста нет", - язвят подписчики.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Обязательно прочту!
51923 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сама Ксения никогда не реагирует на критику и не вступает в полемику со своими поклонниками. Так произошло и на этот раз. Кажется, свое фото, которое она разместила через несколько часов после видео, Собчак опубликовала для того, чтобы еще больше раззадорить публику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора
Госдеп: заявители на визу США должны теперь указывать ссылки на свои аккаунты в соцсетях
Суд задержал на месяц капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Суд арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова
Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече
Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета
Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек
Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим
Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана