Собчак прячет живот под халатом

Ксения Собчак спровоцировала новую волну слухов. Если раньше публика гадала, что связывает телеведущую с режиссером Константином Богомоловым, то теперь поклонники заподозрили знаменитость в том, что она беременна от нового возлюбленного.

Поводом послужила фотография Ксении Собчак, которую она опубликовала в блоге. На снимке теледива предстала в цветастом халате. У светской львицы можно разглядеть живот.

xenia_sobchak Собчак заподозрили в беременности от Богомолова

Сей факт не ускользнуло от внимания подписчиков: "Ксю, никак, беременная?", "Тоже заметила", "Беременна от Богомолова", "Беременная Ксения в халате", "Ксения подозрительно кругленькая".

Недавно Ксения Собчак в эфире телевизионного шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" проговорилась, что мечтает родить второго ребенка. Более того, в своем строящемся доме в Подмосковье гламурная блондинка уже запланировала дополнительную детскую комнату, так как у нее "большие планы". Пока же телеведущая воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана.

Однако после того, как Константин Богомолов закружил сияющую ведущую на вечеринке и признался ей в любви, Ксения открыто сопровождает кинодеятеля на всех премьерах. Молодые люди буквально светятся от счастья.

Как писал сайт kp.ru, 19 марта на премии BraVo произошел первый "официальный" светский выход пары. Совсем недавно Ксения и ее супруг Максим Виторган официально объявили о расставании. До этого где-то полгода в свете шушукались о том, что у Собчак роман с Богомоловым, но доказательств ни у кого не было. Слухи оказались правдой. Поэтому теперь Собчак может спокойно выходить в свет с новым возлюбленным.