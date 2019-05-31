Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером

Ксения Собчак ответила на эмоциональный выпад Ольги Бузовой в адрес дизайнера Демны Гвасалии. Ведущая "Дома-2" решила вернуть всю свою одежду известного бренда, а взамен потребовала 360 тысяч рублей. Кроме этого униженная певица негодует, что все только и делают, что обсуждают ее.

"Оля, почему ты решила, что это Демна? Более того, в отличие от обсуждаемой темы ты эту куртку купила сама, тебе никто не дал поносить и сказать тебе такого никто не может", - обратилась Ксения Собчак к певице.

Она заявила, что не стоит обвинять людей по слухам и домыслам. "Я специально привела пример, не называя ничьих имен, так как здесь важно было рассмотреть сам подход высокой моды к молодым талантам Инстаграма", - подчеркнула гламурная звезда.

buzova86 Бузова опять стала жертвой Собчак

Ксения поблагодарила Бузову за то, что та заинтересовалась ее программой. "Повторюсь, если я привожу какой-то пример, то это совершенно не значит, что я с этим примером согласна. А вот обижать прекрасного Демну не стоит. Во-первых, это сказала не он. А во-вторых, он очень талантливый человек в своей области, совершивший революцию в мире моды", - заключила Собчак.

Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. По словам гламурной телеведущей, дизайнер просил ее отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку. Ксения ответила, что просить ее об этом она не будет. "Я не могу на это никак повлиять", - объяснила она. Собчак добавила, что Бузова покупает одежду за свои деньги и гордится этим.

Ведущая "Дома-2" молчать не стала. Униженная Бузова жестко осадила дизайнера, решив, что речь идет о Демне Гвасалия. "Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги!", - сказала, как отрезала, артистка.

Вслед за Бузовой высказались звезды российского шоу-бизнеса, которые встали горой за униженную подругу. Актриса Наталья Рудова с Викторией Боней вспомнили царские времена. "Как же надоели особенные люди господа, а лучше чернь. Ибо интеллигенцию, почти всю, между прочим, как и дворянство, тех, кто не сбежал, расстреляли в 1917 году. Кто вы такие, чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?", - написала разгневанная Рудова. "Вот именно", - поддакнула ей Боня. Не осталась в стороне и Лолита Милявская. "Милая моя девочка, не обращай внимания", - обратилась артистка к Ольге. А дальше в свойственной ей манере высказалась матом.

Досталось на орехе и самой Ксении Собчак. Некоторые усомнились в том, что дизайнер обратился к гламурной блондинке с такой необычной просьбой. "Может, Собчак придумала этот бред? Где доказательства, кроме слов Собчак? Конечно, если это правда, то грош цена ему", "Не думаю, чтоб Демна так сказал... Он же сам понимает, что его одежду каждый может купить. Тут походу хайп чистый", "Вы верите Собчак? Я уверена, она врет и просто хочет вас задеть", - пишут особо проницательные.

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