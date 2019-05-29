"Горжусь тобой!": Собчак на седьмом небе от счастья из-за назначения Богомолова

Ксения Собчак бурно отреагировала на известие о том, что ее возлюбленный Константин Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной.

"Сегодня очень счастливый день", - написала Ксения Собчак в своем блоге. А в комментариях на странице Константина Богомолова теледива также отметилась."Горжусь тобой!", - не скрывая эмоций сообщила гламурная блондинка.

И теледива не лукавит. Свершилось то, что прогнозировали в окружении Констанина Богомолова. Он стал новым худруком Театра на Малой Бронной. Талантливый режиссер сменил на этом посту Сергея Голомазова, который подал заявление об уходе с должности чуть ли не три дня назад, хотя контракт у него с Департаментом культуры до начала июля.

xenia_sobchak Ксения Собчак рада за своего возлюбленного

Нового руководителя труппе представили при закрытых дверях. Такая таинственность не случайна. Вокруг начальственного кресла давно шла борьба.

Главной интригой теперь остается вопрос, станет ли Ксения Собчак покорять театральные подмостки. В кино любимый режиссер ее уже снял.

Режиссер-провокатор известен своими нашумевшими постановками в МХТ им. Чехова при Олеге Табакове, а также в Ленкоме и Табакерке. Его постановки всегда вызывают бурную реакцию общества. Одни заходятся в экстазе, а другие полощут имя Богомолова почем свет стоит. Особенно после его развода с актрисой Дарьей Мороз и любовных отношениях с Ксенией Собчак.

В новом статусе Богомолову будет гораздо комфортнее. Рядом с Собчак нужно держать марку. Тем более Ксения постепенно приучала своего нового избранника к красивой жизни.

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Стоит отметить, что после назначения Константина Богомолова поздравили его коллеги по цеху. Многие искренне радуются успехам талантиливого режиссера, а зрители так прямо и заявляют: "Похоже, я знаю, какой театр у меня будет самый любимый".

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В свою очередь, бывшая жена режиссера Дарья Мороз оставила трогательное сообщение Константину. "Я думаю, что Олег Палыч сейчас очень был бы горд и рад! Поздравляю, К.Ю. И поздравляю театр на Малой Бронной! Это ура!", - написала актриса.

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