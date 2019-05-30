Пострадавшего в Косово российского сотрудника миссии ООН перевезли в Белград
Российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово(МООНК) Михаила Краснощекова, доставленный в больницу Косовска-Митровицы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами головы был отправлен в Белград. Об этом сообщил главврач больницы Златан Элек.
«Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться. Но из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Транспорт уже обеспечен, там его ждут, все подготовлено к приему», - сказал доктор.
Ранее посол России Александр Чепурин сообщил о том, что косовские власти препятствуют транспортировке в Белград Краснощекова. В свою очередь главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Приштина будет требовать снятия иммунитета с российского дипломата, чтобы начать против него дело.
Напомним, 28 мая, на севере Косово, спецназ начал задержание сербских граждан. Арестован был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. Президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи объяснил задержание тем, что гражданин РФ препятствовал спецоперации по борьбе с преступностью. Следственного комитета России начал проверку по факту нападения на российского гражданина.
Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.
ИСТОЧНИК KP.RU