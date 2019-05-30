2019-05-30T14:41:31+03:00
Политика

Пострадавшего в Косово российского сотрудника миссии ООН перевезли в Белград

Ранее гражданин России был доставлен в больницу Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН транспортирован в БелградПострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН транспортирован в БелградФото: скриншот видео
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Российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово(МООНК) Михаила Краснощекова, доставленный в больницу Косовска-Митровицы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами головы был отправлен в Белград. Об этом сообщил главврач больницы Златан Элек.

«Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться. Но из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Транспорт уже обеспечен, там его ждут, все подготовлено к приему», - сказал доктор.

Ранее посол России Александр Чепурин сообщил о том, что косовские власти препятствуют транспортировке в Белград Краснощекова. В свою очередь главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что Приштина будет требовать снятия иммунитета с российского дипломата, чтобы начать против него дело.

Напомним, 28 мая, на севере Косово, спецназ начал задержание сербских граждан. Арестован был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. Президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи объяснил задержание тем, что гражданин РФ препятствовал спецоперации по борьбе с преступностью. Следственного комитета России начал проверку по факту нападения на российского гражданина.

Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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