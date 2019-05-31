2019-05-31T19:15:47+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали решение Косово объявить россиянина персоной нон грата

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия будут иметь далеко идущие последствия [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ прокомментировал решение Косово объявить персоной нон грата российского сотрудника миссии ООНМИД РФ прокомментировал решение Косово объявить персоной нон грата российского сотрудника миссии ООНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Решение властей Косово признать персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаила Краснощекова, который пострадал от действий косовского спецназа, в России рассматривают как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений. Соответствующие заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае. По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 31 мая, премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай сообщил о признании российского дипломата персоной нон грата. По словам косовских властей, россиянин действовал «против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Напомним, Краснощеков был задержан в ходе спецоперации косовских властей, которые начали задержание сербов. После освобождения российский гражданин был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Президент Косово Хашим Тачи объяснил арест тем, что российский дипломат «пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью».

Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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