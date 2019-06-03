2019-06-04T00:11:31+03:00
Происшествия

Задержан участник драки, в которой был убит боец спецназа ГРУ

Об этом сообщил журналистам отец убитого парня Алексей Белянкин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Никита спас жизнь незнакомцам, но сам погибНикита спас жизнь незнакомцам, но сам погибФото: СОЦСЕТИ
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В понедельник, 3 июня, стало известно, что полиция задержала одного из участников драки в подмосковном поселке Путилково, в которой был убит боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.

«Я сегодня беседовал с оперативными сотрудниками полиции. Они мне сказали, что задержан один из участников драки. Мне не сказали ничего о том, кто он такой», - рассказал журналистам отец убитого парня Алексей Белянкин.

Мужчина добавил, что основной подозреваемый, который и ударил его сына ножом, «насколько я понял, в бегах».

«Возможно, он уехал из России», - приводит слова Белянкина-старшего ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, субботним вечером 1 июня Никита прогуливался со своей девушкой, когда услышал крики возле бара «БирХауз». Увидев, что толпа кавказцев жестоко избивает двух русских парней, молодой человек не смог пройти мимо. Спецназовец пытался остановить участников драки, и он справился бы с агрессивной толпой, но один из них ранил его ножом. Ранение оказалось смертельным.

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Участники конфликта установлены, но у кого из них был нож – пока неизвестно (подробности).

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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