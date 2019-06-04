Друг семьи: «Отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера висят на волоске, они пытаются помириться ради дочки»

Только-только поклонники Ирины Шейк и Брэдли Купера успокоились, что слухи о расставании пары оказались только слухами, как появился новый повод усомниться в безоблачности их семейной жизни. Источник из окружения 33-летней супермодели и 44-летнего голливудского актера рассказал, что на самом деле их отношения на грани краха. Откровениями друга семьи поделился Page Six – достаточно осведомленный нью-йоркский портал о светской жизни, старающийся не печатать откровенно непроверенную информацию.

- Они пытаются помириться ради дочери, - рассказал инсайдер. – Но на самом деле у них все не очень хорошо. Никто из них не счастлив. Их отношения висят на волоске.

По словам инсайдера, Купер и Шейк стараются помириться ради дочки.Фото: EAST NEWS

Хотя Ирина и Брэдли по-прежнему гуляют вместе с двухлетней дочкой Леей (за этим занятием их регулярно застают папарацци) и стараются сохранить свои отношения, похоже, им не удается сохранить семью. Слухи о том, что семейная жизнь Ирины и Брэдли дала трещину, появились после выступления актера на вручении премии «Оскаре». Леди Гага и Брэдли Купер спели дуэтом песню «Shallow» - саундтрек к своему фильму «Звезда родилась» - так, что у миллионов зрителей по всему миру не осталось сомнений: между ними не просто рабочие отношения. Во время своего выступления Гага смотрела на Брэдли так, что между ними разве что искры не сыпались. Незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» певица разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино. Как поговаривают, причина в том, что Стефани (это настоящее имя звезды) влюбилась в своего партнера по фильму. А Ирина Шейк накануне «Оскара» отписалась от Леди Гаги в соцсетях.

Впрочем, сама Гага изящно поставила точку в спекуляциях по поводу своих чувств к Куперу, заявив на ток-шоу:

- «Звезда родилась» - это любовная история. И знаете что? Вы увидели нашу любовь, потому что мы хотели, чтобы вы ее увидели. Мы очень хорошие актеры!

Это уже не первый «звоночек» по поводу того, что у Ирины и Брэдли не все ладно. То же издание Page Six написало о проблемах в отношениях пары в октябре прошлого года. Тогда очевидец рассказал о ссоре между Купером и Шейк во время ужина в ресторане. Влюбленные о чем-то поспорили, и все оставшееся время едва разговаривали друг с другом. К еде они почти не притронулись. Еще один знакомы пары поведал, что у Ирина и Брэдли разные интересы – и из-за этого в семье часто возникают трения.

- Он не пьет и занимается духовным саморазвитием. А ей нравится светская жизнь, она любит вечеринки, - поделился источник из окружения гражданских супругов.

Окружение уверяет: Брэдли не пьет и занимается духовными практиками. А Ирина обожает вечеринки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению инсайдера, Ирина и Брэдли не могли открыто заявить о разрыве, пока Брэдли рекламировал свой фильм "Звезда родилась" и ждал заветный "Оскар" (который он, к слову, так и не получил). Теперь же внешние обстоятельства не давят на пару. Останутся ли Шейк и Купер вместе - зависит сейчас только от них.

К слову, внимательные поклонники заметили, что с недавних пор Ирина перестала носить кольцо с изумрудом – драгоценный перстень Брэдли подарил ей на помолвку больше двух лет назад, когда Шейк была бременна их дочкой. Актер и супермодель встречаются четыре года, их отношения завязались вскоре после того, как Ирина рассталась с футболистом Криштиану Роналду.