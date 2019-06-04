2019-06-04T10:57:01+03:00
Общество

Если русские начнут жить по закону гор, в горах никого не останется

Наш колумнист Сергей Мардан про хроническую болезнь, именуемую "горячие кавказцы"
Сергей МАРДАНжурналист
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"Убийства подобные произошедшему в Путилково – наша тяжелая и уже хроническая болезнь"."Убийства подобные произошедшему в Путилково – наша тяжелая и уже хроническая болезнь".Фото: Иван ВИСЛОВ
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1 июня в ходе драки с 10 кавказцами был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. Он вступился за двух мужчин, которых избивала толпа.

Преступление оказалось настолько резонансным, что расследование на контроль взял глава Следственного комитета. Но напряжения в обществе это не снимает. Потому что, напряжение копится очень давно.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

Убийства подобные произошедшему в Путилково – наша тяжелая и уже хроническая болезнь. Стаи пришельцев бродят по просторам Святой Руси, как бродили степняки тысячу лет назад.

В одиночестве пришелец - это карикатурный мимино. Он - добрый, милый и самобытный. Мы покупаем у него сыр и кинзу и снисходительно слушаем его болтовню.

Никита Белянкин получил смертельное ранение ножом в сердце.

Никита Белянкин получил смертельное ранение ножом в сердце.

Но в группе пришелец преображается волшебным образом. Он становится криклив, гневлив, он питается страхом окружающих аборигенов.

Аборигены навыки групповой социализации давно утратили, в больших городах они перемещаются поодиночке, друг другу никто не доверяет. Своих тут нет, все – чужие и все если не враги, то конкуренты точно.

Абориген – слаб, он изможден ипотекой, плохим фастфудом и офисной работой.

И против трех откормленных амбалов он не выстоит. А если их десять - даже спецназовец не выстоит, особенно если если ему сразу воткнуть нож в сердце.

Остроту симптомов хронической болезни именуемую "горячие кавказцы" периодически снимают правоохранители, когда они по команде сверху крушат этнические бизнесы и сходки с холодной жестокостью, которая любого джигита немедленно превращает в «мимино».

Если же менты манкируют своими прямыми обязанностями громить пришлых рано или поздно начинают простые русские люди. Как это было в Бирюлево, на Манежке, в Пугачеве, Кондопоге и периодически случается по всей России - просто медиа об этом не всегда пишут.

Но бунт имеет существенные побочные эффекты, поскольку оскотинивает и тех, кто вроде бы просто хотел справедливости.

«Кавказцы» в будничной жизни глубинной России – это вынужденное и регулярное столкновение с архаикой, от которой мы давно хотим отвыкнуть. Это навязываемые нам стереотипы и поведенческие модели, которые в русских городах вроде бы давно изжиты.

И попытка снова их нам навязать - боюсь, может закончиться очередной Манежкой. Есть такое свойство у подобных конфликтов.

Что с этим делать, я честно не знаю. Делать вид, что у преступности нет национальности, когда любой прохожий знает, что она есть - это занятие для прекраснодушных обывателей и просто подлецов.

Пока Россия чихает кровавыми соплями из-за этого насморка, никакого здорового общества и настоящей политической нации здесь не появится.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Когда 10-15 человек на одного - это уже не драка, а убийство": Стали известны причины потасовки, в которой погиб спецназовец

Участники конфликта установлены, но у кого из них был нож - пока неизвестно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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