2019-06-04T15:02:31+03:00
Звезды

Приставы требуют с мертвой Началовой 50 тысяч рублей

Налоговая и приставы преследуют усопшую певицу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова.Юлия Началова.Фото: EAST NEWS
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Юлия Началова умерла два с половиной месяца назад, однако разговоры вокруг имени усопшей певицы до сих пор не утихают. То крест на могиле певицы замироточит, то скорбящие поклонники повадились заряжать на погосте кремы и воду. И вот теперь за покойницу взялись судебные приставы.

Налоговая служба и судебные приставы преследуют Юлию Началову, пытаясь взыскать с покойной долг в размере 47 016 рублей 90 копеек плюс исполнительский сбор на сумму 3291 рублей 18 копеек.

Исполнительное производство возбудили 19 марта - через три дня после смерти певицы. Сумма долга до сих пор не выплачена. Это следует из карточки в банке данных судебных производств, размещенной на сайте ФССП.

Долг певицы Юлии Началовой.

Долг певицы Юлии Началовой.

В базе данных ФССП указано, что этот долг образовался из-за неуплаты певицей 2500 рублей за неправильную парковку. Скорее всего, долг Юлии Началовой перейдет на ее близких после вступления в наследство. Это стандартная процедура. Родня, вступая в наследство, получает не только имущество и деньги умершего, но и его долги.

Как писал сайт kp.ru, долги с Юлии Началовой намерен получить и бывший гражданский муж певицы хоккеист Александр Фролов. Артистка занимала у спортсмена более 20 миллионов рублей под залог собственной квартиры. Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Собствено, на этом имущество артистки и заканчивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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