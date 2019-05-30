2019-05-30T17:45:26+03:00
Звезды

"Задолбали с похудением": публику напугал внешний вид Нетребко

47-летняя певица резко ответила на вопрос о похудении
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Нетребко.Анна Нетребко.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Визитной карточкой Анны Нетребко являются ее божественный голос и шикарная фигура. Звезда часто предстает в вечерних нарядах в пол с роскошным декольте, вызывая восхищение публики. Однако один из последних снимков оперной примы напугал ее преданных поклонников.

Анна Нетребко резко ответила на вопрос подписчиков о похудении. Это произошло после того, как звезда разместила у себя в блоге фото, на котором предстала в плаще до колен и с голыми ногами. В глаза бросается стройность ног исполнительницы. "Дождь", - лаконично подписала снимок 47-летняя Нетребко.

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Анна Нетребко не худела и худеть не собирается
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Многим показалось, что Анна прилично сбросила вес. Публика засыпала любимицу вопросами о ее состоянии здоровья и о том, каких диет она придерживается. В ответ оперная дива заявила, что всегда находится в одном весе: в течение последних пяти лет она не худела и худеть не собирается.

"Ребят! Задолбали с похудением… Пять лет уже веду Инстаграм. И как только фото с ногами, так похудела! Сто пятьдесят раз говорила, что я всегда в одном весе! Фотографироваться надо уметь", - резко заявила обычно сдержанная Анна.

Кроме этого мрачная картинка и посыл поста натолкнули некоторых на мысли о том, что, возможно, у оперной дивы проблемы с мужем Юсифом Эйвазовым. Но Анна опровергла и эти домыслы. "Азербайджанские мужья не гуляют", - сказала, как отрезала, певица.

Напомним, Анна Нетребко вышла замуж за Юсифа Эйвазова в декабре 2015 года. Церемония бракосочетания прошла во Дворце Кобург в Вене. На мероприятии присутствовали звезды отечественного шоу-бизнеса Андрей Малахов, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, который взял на себя роль свидетеля. Невеста выглядела превосходно, а ее голову украшала тиара за два миллиона евро. Общих детей у Анны и Юсифа нет. Вместе они воспитывают Тьяго Аруа - сына Нетребко, рожденного от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Анна и Эрвин расстались в 2013 году после шести лет отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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