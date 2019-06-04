Помощник Алибасова об отравлении продюсера: идёт обследование, пока никого не пускают

Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что музыкант и продюсер Бари Алибасов получил сильный ожог пищевода, выпив по ошибке средство для прочистки труб "Крот". Артиста откачивали прямо в машине скорой рядом с его домом, а потом доставили в реанимацию института имени Склифосовского.

В приемном покое корреспондент "КП" пообщалась с Сергеем, помощником Бари Алибасова.

- Не знаю, сколько он выпил этой жидкости, если честно, - сказал Сергей. - он мне позвонил, сказал, что что-то выпил. Он делал что-то по дому, думал, что лимонад, а оказался «Крот», химия для прочистки труб. Она непрозрачная, оранжевого цвета. А человек он резкий, мог сразу много выпить. Я вызвал скорую, приехал к нему, скорая уже была на месте. Привезли сюда (в Склифосовского - ред.). Делают гастроскопию, чтобы понять, какая степень ожога. Или дальше пошло. Больше информации нет.

В приемном покое корреспондент "КП" пообщалась с помощником Бари АлибасоваФото: Елена БОДУЭН

- Я так понимаю, он мог говорить...

- Мог. Но голос был очень сиплый. Ожог. Во рту все красное. И тяжёло дышал.

- Когда около дома сделали промывание, он тоже говорил? Не сильно повреждённым голосовые связки?

- Да, мог. Но голос сильно осип.

- Врачи говорят, сохранится ли голос?

- Не знаю. Такого врачи мне не сказали. Сейчас определяют степень ожогов и дальнейшие действия.

- Супруга Лидия Николаевна как себя чувствует? Рвётся в больницу?

- Она на низком старте. Но я ей сказал, что пока к нему никого не пускают и смысла ей ехать пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712905" frameborder="0"></iframe> Помощник Алибасова: идёт обследование, пока никого не пускают.Елена БОДУЭН

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