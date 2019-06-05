Что известно о подозреваемом в убийстве спецназовца ГРУ Сергее Ходжаяне

В среду, 4 июня, было предъявлено обвинение предполагаемому убийце спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. В тот же день следователи подали ходатайство о его аресте. До последнего личность мужчины держали в секрете. Лишь в Красногорском суде раскрыли карты. В зал заседаний ввели невысоко роста мужчину, Сергея Ходжаяна, уроженца Армении.

С журналистами общаться он наотрез отказался. Но кое-что узнать о нем "Комсомолке" все-таки удалось.

Сергею Ходжаяну 41 год. Он родился в столице Армении Ереване. В биографии нет ничего выдающегося: школа, армия. Несколько лет назад он перебрался в Москву. Жил один на съемной квартире, где его и арестовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712765" frameborder="0"></iframe> Видео задержания подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина.

Официально мужчина безработный. На свою страничку в соцсети он давненько не заглядывал. Тут целая коллекция философских цитат в духе: "ложь всегда сложна, вычурна и многословна" и стандартный набор фото: шашлыки, машины, дети. Их, кстати, у него двое: оба - мальчика. А вот семейная жизнь не заладилась. Несколько лет назад Сергей развелся с женой.

- Принять женщину такой, как она есть, может только земля, - написал он тогда на своей страничке в соцсети.

По словам друзей, он тяжело переживал развод.

- Мы вместе учились в школе в Ереване, росли в одном дворе. Последний раз виделись года три назад. Он тогда про развод рассказал. Говорил, что это худшее, что с ним в жизни случилось. Насколько я знаю, сыновьям он деньгами помогал. Вроде как у него небольшой бизнес был в Москве, но какой именно, понятия не имею, - рассказала "КП" Наира Степанян.

Суд уже принял решение об избрании ему меры пресечения - его отправили под арест на 2 месяца. За "Убийство" Ходжаяну грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в первый день лета в подмосковном поселке Путилково ударом ножа в сердце был убит 24-летний ветеран боевых действий Никита Белянкин. Спецназовец, прошедший войну в Сирии, заступился за двоих русских парней, которых избивала толпа армян. Один из них с ножевым ранением живота был госпитализирован.

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