Политов опроверг "КП" сообщения о смерти Бари Алибасова

Экс-участник группы "На-На" Владимир Политов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о смерти музыканта Бари Алибасова, который днем ранее был госпитализирован в токсикологическое отделение института имени Склифосовского.

- Это бред, - рассказал "КП" Владимир Политов. - Я 15 минут назад созванивался с помощником Бари Каримовича - продюсер не только в сознании, но и говорит. С ним все в порядке.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером во вторник, 4 июня, шоумен по ошибке выпил сильнодействующую жидкость для прочистки канализационных труб и получил максимальную, четвертую степень ожога желудка. Мужчину тут же забрали из дома на "скорой". Сначала его пытались откачивать прямо в машине - на место даже была вызвана группа токсикологов, однако потом было решено ехать в НИИ.

Состояние Алибасова оценивается как стабильно тяжелое. Врачи уверяют, что его жизни ничего не угрожает, однако проблем со здоровьем избежать не удастся. Существует вероятность, что шоумену всю жизнь придется питаться через трубочку.

К слову, уже завтра, 6 июня, Бари Каримович будет отмечать свой день рождения. Музыканту исполнится 72 года. Этот день шоумен, наверняка, проведет в больнице.

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Продюсер и музыкант Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для прочистки труб с напитком и выпил отраву. Медикам пришлось спасать его прямо в машине скорой помощи у дома, а затем продюсера доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. (подробности)