2019-06-05T01:33:07+03:00
Звезды

«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице

Сын уверен, что отравление отца - трагическая случайность [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Бари Алибасов госпитализированБари Алибасов госпитализированФото: Борис КУДРЯВОВ
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Продюсер и музыкант Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для прочистки труб с напитком и выпил отраву. Медикам пришлось спасать его прямо в машине скорой помощи у дома, а затем продюсера доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Врачи колдовали над бедным Бари Каримовичем около двух часов. Его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, все время пыталась приехать в клинику и звонила помощнику продюсера, но не было понимания, когда врачи закончат осмотр.

Помощник Алибасова: идёт обследование, пока никого не пускают.Елена БОДУЭН

В итоге в приемное отделение токсикологии вышел врач. До нас донеслись обрывки разговора:

- У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на 9-10 день. Но мы постараемся, чтобы все было хорошо, он у нас полежит пока.

Официально врач комментарии давать отказался, но пообещал, что будет относиться к звездному пациенту так же, как и к простым смертным - лечить хорошо.

В итоге близким Бари Каримовича отдали его вещи, а самого артиста оставили в Склифе.

В Больнице с Алибасовым находится его помощник Сергей Фото: Кира БУЛЫЧЕВА

В Больнице с Алибасовым находится его помощник СергейФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Напомним, ранее сын музыканта, Бари Алибасов - младший, рассказал "Комсомолке", что случившееся было не попыткой суицида, а трагической случайностью.

- Действительно, произошёл несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь, - отметил сын продюсера.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей Дергачев, врач-ЛОР, - о том, чем опасны химические ожоги гортани и желудочно-кишечного тракта

- Химический ожог гортани опасен отеком, смыкаются дыхательные пути, и человеку становится нечем дышать. Химические ожоги бывают разные: кислотные и щелочные. Щелочные - самые опасные, так как вызывают некроз тканей, а в последующем рубцевание. «Крот» - как раз щелочная жидкость. Это гораздо хуже, чем кислоту проглотить. Хорошо если у пациента обожжена только глотка. Чаще всего пациент частично проглатывает жидкость, и, соответственно, поражается пищевод. Здесь становится все намного хуже, вплоть до того, что человек просто пишу принимать не может. Это помимо затруднения дыхания. Но все зависит от степени ожога. И в соответствии с этим назначают лечение. Могут выполнять трахеотомию. В этом случае делают дырку на передней части шеи, вставляют трубку для восстановления дыхания.

Но затруднение дыхания сразу не возникает. Это возникает на второй-третий день обычно. И человек продолжает говорить, может сам вызвать скорую, даже на своих ногах прийти в больницу. Очень много факторов, которые влияют на степень ожога и каким будет период восстановления, например, глубина ожогов, их распространённость. Но в принципе, щелочные ожоги заживают дольше, особенно если жидкость попала в желудочно-кишечный тракт. В этом случае есть риск развития и почечной недостаточности - такое тоже бывает. Но это все же больше характерно для пациентов, проглотивших концентрированный уксус.

Подготовила Екатерина Макарова

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Корреспондент "КП" связалась с сыном Бари Алибасова, Бари Алибасовым-младшим, чтобы узнать подробности случившегося. Голос у мужчины был спокойным (подробности).

Помощник Алибасова об отравлении продюсера: идёт обследование, пока никого не пускают

Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что музыкант и продюсер Бари Алибасов получил сильный ожог пищевода, выпив по ошибке средство для прочистки труб "Крот". Артиста откачивали прямо в машине скорой рядом с его домом, а потом доставили в реанимацию института имени Склифосовского. В приемном покое корреспондент "КП" пообщалась с Сергеем, помощником Бари Алибасова (подробности).

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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