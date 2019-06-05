"Корабли потонули": Левкин рассказал об отравлении Алибасова

Бари Алибасов находится в токсикологической реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Продюсер получил максимальную, четвертую степень ожога желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб вместо сока. Как такое могло произойти, рассказал бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин.

"Бари - человек творческий, увлекающийся. Схватил стакан, да и хлебнул по ошибке. Не надо просто, когда прочищаешь трубы, два стакана ставить рядом. Страшная по последствиям, но совершенно бытовая ошибка", - поведал Владимир Левкин.

Он подчеркнул, что Алибасов из тех мужчин, которые, что называется, с руками. Может сам прочистить трубы, да и многое другое сделать по дому: "Бари - человек-порядок... Но даже если и кто-то другой будет делать, он обязательно станет участвовать, руководить. Не останется сидеть в другой комнате".

Левкин также развеял появившиеся после отравления Алибасова слухи - мол, музыкант перебрал с алкоголем, да и выпил не то, что надо. "Бари не пьет так, чтобы путать алкоголь и средство для прочистки труб. Бари в трезвом уме и в здравой памяти. Просто знаете, есть такое понятие «корабли потонули», то есть чуть человек отвлекся - и такая вот роковая случайность", - цитирует певца сайт МК.RU.

6 июня Владимир навестит продюсера. Дело в том, что в этот день у него и Бари Каримовича - дни рождения. "Надеюсь, мы сможет поздравить друг друга лично, я услышу его голос и узнаю, что у него все более-менее хорошо и он пошел на поправку", - сообщил артист.

Как писал сайт kp.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как, по предварительным данным, он перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Он выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода. Сын Бари Алибасова заявил, что его родитель находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.

Меж тем доктор химических наук Игорь Родин сообщил, что при сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. "Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается и очень сильные ожоги остаются плохо заживающие", - цитирует его Пятый канал.

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