В Москве попрощались со спецназовцем, убитым в массовой драке с армянами

Родные, друзья, сослуживцы и совершенно незнакомые люди в четверг, 6 июня, пришли на Митинское кладбище, чтобы проводить в последний путь спецназовца Никиту Белянкина. Смелому парню, который ценой собственной жизни спас двоих совершенно незнакомых ему москвичей, ввязавшихся в драку с толпой кавказцев, было всего 24 года.

- Горе то какое! Прошёл войну в Сирии, а умер в двух шагах от дома, тут у себя на родине,- причитали женщины в чёрных платках.

Никиту похоронили на Митинском кладбище.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Слез в этот день действительно было много. Их не стеснялись даже бравые парни в голубых берегах. Но спецназовцы не роптали.

- Никитос, кремень! Все правильно сделал, а кто если не мы, - подбадривали друг друга военные.

Небольшая церквушка вместила только самых близких. По решению родственников верующего парня отпевали по православным традициям. У входа собралась целая толпа людей. Кажется, вот-вот нервы сдадут, и кто-нибудь в сердцах начнёт бранить тех самых отморозков, которые толпой, да ещё и с ножами устроили побоище. Но нет! О них не было ни слова.

Проститься с покойным пришли друзья и сослуживцы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Никита людей по национальности никогда не делил. Он не просто солдатом был, а настоящим миротворцем. Помню, ребята разговорились после занятий, мол много тут чужаков в Москву понаехало. И давай всей гурьбой их грязью поливать. А Никита быстро им рты заткнул, сказал, как отрезал: "у нас многонациональная страна и этим гордиться надо". Уверен, что он и за братьев армян точно так же вступился, если бы их толпой били, - рассказал Сергей Стрельников, педагог кадетской школы 1721 (сейчас 1619), в которой учился Никита. - Он вообще примером был для ребят: смелый, добрый, честный. На него все равнялись.

Друзей у Никиты действительно было много. И в Новосибирске, где он служил в несколько лет, и даже в Сирии.

- Он в Сирии с местными жителями общался. Всем чем мог помогал. Свой паек голодным детям отдать для него обычным делом было. Он знал английский и был единственным в роте, кто мог с сирийцами общаться. Однажды командование попросило его побыть переводчиком, и он справился. Он вообще очень любознательный был, много читал, - рассказала подруга Никиты Ольга Козлова.

В последний путь Никиту проводили со всеми воинскими почестями. В церемонии приняла участие рота Преображенского полка.

- Мне тяжело сейчас говорить. Все эти дни вспоминаю Никиту. Он для меня был настоящей опорой. Младшему сыну, ему только 10 лет, так ничего и не рассказал, - признался Алексей Белянкин, отец Никиты. - Но мы с женой в этом горе не были одни. Мне позвонили сотни людей из всех уголков России. Я понимаю, что могу гордиться сыном, но ушёл он слишком рано.

В последний путь Никиту проводили с воинскими почестями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По примерным подсчётам, проводить Никиту в последний путь пришли более тысячи человек.

Напомним, спецназовец был убит в подмосковном посёлке Путилково в первый день лета. По версии следствия, смертельное ранение ножом в сердце нанес 41-летний безработный армянин Сергей Ходжаян. Решением суда он арестован до 2 августа.

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