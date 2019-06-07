2019-06-07T13:28:45+03:00
Общество

Постельные тайны перевала Дятлова готовятся нам открыть уральские дельцы

Наша спецкор Наталья Варсегова возмущена их идеями [видео]
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natalзав. отделом московского выпуска
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В сети появились дизайнерские макеты шокирующего постельного белья.В сети появились дизайнерские макеты шокирующего постельного белья.
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В Екатеринбурге некие ушлые торгаши придумали продавать постельное белье с изображением последнего снимка рокового похода трагически погибшей группы Игоря Дятлова. Это фото весьма символично. Туристы поднимаются на перевал навстречу своей погибели.

Фотографии бельишка «гуляют» по интернету в избытке. Серенький пододеяльник и на его сером фоне - туманный образ уходящих вдаль туристов. По-дизайнерски, может, и круто выглядит. Как бы написали в соцсетях – огонь! А по совести? Или этот огонь выжег совесть дельцов дотла?

Для тех, кто не в курсе, поясню. Группа Игоря Дятлова (а это 9 молодых людей) погибла при невыясненных обстоятельствах в горах зимой 1959 года. Туристов нашли с жуткими травмами, но родственникам никто ничего объяснять не стал.

- Ваши дети погибли из-за несчастного случая, - отбивались от убитых горем родителей следователи и чиновники.

- Какого конкретно случая?

- Несчастного!

60 лет прошло с момента трагедии. Никто так и не объяснил хотя бы родственникам погибших, какой такой случай убил их родных.

Разумеется, разработчики столь оригинальной идеи утверждают, что они не хотят пиариться на крови. Мол, такой цели перед ними не стоит. И тут же называют трагедию с группой Дятлова вкусной уральской историей. Ну какой вкус может быть у дятловской трагедии, если это жуткая смерть, кровь и изувеченные тела погибших?

Господа, да вы – вампиры! И да, вы откровенно пиаритесь на крови и смерти несчастных туристов, на горе родственников погибших. И цель у этого пиара одна – заработать денег.

Только мне сложно представить покупателей столь оригинального «шедевра». Это должны быть или те, кто вообще никогда ничего не слышал о трагедии. А таких сейчас практически нет. Или хладнокровные циники, которые спокойно развернут белье с дятловцами на кроватке и голышом улягутся на свеженькую простынку со «вкусной» историей. Быть может, перед сном они подумают о судьбе погибших туристов, глядя на рисунок белья. И приснится им, как вместе с лыжниками они кое-как сквозь пургу преодолевают перевал, ставят палатку. Вдруг происходит что-то жуткое, и... . А после обезображенные трупы со сломанными ребрами, с пустыми глазницами. Приятных, короче, сновидений.

В интересное время мы живем, когда приходится постоянно объяснять, что нельзя глумиться над памятью, над трагедией. Нельзя снимать тупые комедии, как и тупые драмы о Великой Отечественной войне, нельзя продавать постельные принадлежности с изображениями погибших. И непонятно мне, из каких из пещер дремучих выползли все эти недоумки, которые сами не понимают очевидных простых вещей.

Кстати, а с родственниками погибших туристов деляги согласовали вопрос глумления над памятью группы Дятлова?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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