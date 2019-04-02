Не зря Андрей Малахов мерз на перевале Дятлова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Андрей Малахов и съемочная группа "России 1" прибыли к остальным участникам экспедиции на вертолете.Фото: Евгений САЗОНОВ

Иногда недоброжелатели нам с издевкой пишут, что тема перевала Дятлова давно себя исчерпала и никому уже не интересна. Однако рассказ о недавней экспедиции журналистов «Комсомольской правды», телеканала «Россия 1», группы специалистов и работников Свердловской прокуратуры на перевал Дятлова показал, что недоброжелатели глубоко заблуждаются. Рассказ об экспедиции и выводы наших экспертов прозвучали в программе Андрея Малахова от 26 марта. Кстати напомнить, что и сам Андрей Малахов, создавая программу, покинул тогда теплую студию и прилетел вертолетом на холодный, ветреный перевал, чтобы прочувствовать те условия, при которых погибла группа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698854" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

Как показал анализ, эта программа Андрея Малахова набрала тогда самый высокий в России рейтинг – 13,7. Посмотрели ее миллионы зрителей. А точнее сказать — каждый седьмой россиянин, из тех что в тот час смотрел телевизор, приковал свое внимание именно к теме перевала Дятлова. Надо сказать, что и читатели «Комсомольской правды» тоже проявляют повышенное внимание к этой загадке века.

Установка палатки на месте трагедии, случившейся много лет назад.Фото: Евгений САЗОНОВ

Хотя в данном случае мы, журналисты, не столько боремся за читательское и зрительское внимание, хотя оно, безусловно, важно, но главная наша цель — докопаться до истины в этом туманном деле. А то, что вы, зрители и читатели, нас поддерживаете своим интересом к теме, за это вам большое спасибо! Спасибо вам и за интересные письма, мнения, которые к нам приходят на форумы. Будем и впредь вместе с вами продолжать расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699822" frameborder="0"></iframe> Новые тайны перевала Дятлова.Главный вывод экспедиции «КП» и канала «Россия 1» на перевал Дятлова: загадок стало ещё больше...

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку (подробности)

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