Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона

Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом. Телеведущая оплатила госпошлину в 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака.

В шестилетнем браке Ксении Собчак с Максимом Виторганом поставлена жирная точка. Все разговоры о том, что она и актер могли дать друг другу второй шанс и помириться, не нашли подтверждения. "Я официально разведена", - рассказала 37-летняя звезда в эфире программы "Ты не поверишь!".

Ксения и Максим расстались полюбовно. Бывший муж может когда угодно видеться с двухлетним Платоном. Да и судя по занятости Собчак, это ее, скорее, можно назвать "воскресной" мамой. Пока актер нянчится с наследником, телеведущая вовсю работает.

muztv Ксения Собчак

За последние дни Собчак успела слетать на Кипр, побывать на презентации нового клипа Ольги Бузовой, а 7 июня блистать в качестве ведущей на премии МУЗ-ТВ. За вечер Ксения сменила три наряда.

Собчак встречала гостей мероприятия в нежно-розовом платье в пол с глубоким декольте с ниспадающими плечами. Позже она переоделась в белое платье-пиджак, отороченное лебединым пухом. А во время объявления победителей 17-й премии МУЗ-ТВ знаменитость предстала в шикарном лососевого цвета платье в стиле 40-х годов.

muztv Яркие эмоции на премии МУЗ-ТВ 2019

Ксения была бы сама не своя, если бы на красной дорожке не попыталась выведать у гостей вечера самое сокровенное. Так, увидев Ирину Слуцкую, светская львица решила узнать у нее правду о беременности. "Ходят слухи, что ты беременна, и красная дорожка нашей премии - это лучший способ подтвердить это. Да?", - спросила телеведущая. В ответ фигуристка отказалась что-либо комментировать. Также Ирина не разрешила Собчак потрогать ее живот.

muztv Самое грандиозное музыкальное событие года

Согласно одной из примет, если женщина коснется живота беременной, то скоро и сама окажется в интересном положении. Возможно, теледива только и мечтает о том, чтобы вновь познать радость материнства, но уже с новым возлюбленным Константином Богомоловым.