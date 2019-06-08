2019-06-08T18:40:22+03:00
Звезды

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и решила судьбу сына Платона

Телеведущая получила свидетельство о расторжении брака
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В шестилетнем браке Ксении Собчак с Максимом Виторганом поставлена жирная точкаВ шестилетнем браке Ксении Собчак с Максимом Виторганом поставлена жирная точкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом. Телеведущая оплатила госпошлину в 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака.

В шестилетнем браке Ксении Собчак с Максимом Виторганом поставлена жирная точка. Все разговоры о том, что она и актер могли дать друг другу второй шанс и помириться, не нашли подтверждения. "Я официально разведена", - рассказала 37-летняя звезда в эфире программы "Ты не поверишь!".

Ксения и Максим расстались полюбовно. Бывший муж может когда угодно видеться с двухлетним Платоном. Да и судя по занятости Собчак, это ее, скорее, можно назвать "воскресной" мамой. Пока актер нянчится с наследником, телеведущая вовсю работает.

muztvmuztv
Ксения Собчак
16143 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За последние дни Собчак успела слетать на Кипр, побывать на презентации нового клипа Ольги Бузовой, а 7 июня блистать в качестве ведущей на премии МУЗ-ТВ. За вечер Ксения сменила три наряда.

Собчак встречала гостей мероприятия в нежно-розовом платье в пол с глубоким декольте с ниспадающими плечами. Позже она переоделась в белое платье-пиджак, отороченное лебединым пухом. А во время объявления победителей 17-й премии МУЗ-ТВ знаменитость предстала в шикарном лососевого цвета платье в стиле 40-х годов.

muztvmuztv
Яркие эмоции на премии МУЗ-ТВ 2019
23174 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ксения была бы сама не своя, если бы на красной дорожке не попыталась выведать у гостей вечера самое сокровенное. Так, увидев Ирину Слуцкую, светская львица решила узнать у нее правду о беременности. "Ходят слухи, что ты беременна, и красная дорожка нашей премии - это лучший способ подтвердить это. Да?", - спросила телеведущая. В ответ фигуристка отказалась что-либо комментировать. Также Ирина не разрешила Собчак потрогать ее живот.

muztvmuztv
Самое грандиозное музыкальное событие года
55699 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Согласно одной из примет, если женщина коснется живота беременной, то скоро и сама окажется в интересном положении. Возможно, теледива только и мечтает о том, чтобы вновь познать радость материнства, но уже с новым возлюбленным Константином Богомоловым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Шри-Ланке не менее 19 человек пострадали при столкновении двух автобусов
В Сети оценили спокойную реакцию российских моряков на сближение с американским крейсером
Первые итоги ЕГЭ 2019 года: результаты по профильной математике улучшились
Россия - Сан-Марино: Оба Миранчука в полузащите и Дзюба в атаке нашей команды на матч отбора Евро-2020
Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с требованием уехать из Японии
МЧС: вечером 8 июня москвичей ожидают дождь с грозой
В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
РЖД: в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Москва рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Киева до рассмотрения по существу
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 заключили соглашения на 3,1 триллион рублей
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами