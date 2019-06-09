Дочь Шварценеггера и звезда "Стражей Галактики" поженились

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта. Невеста выбрала для праздничной церемонии облегающее белое платье со шлейфом и длинной кружевной фатой. Пратт надел классический костюм черного цвета.

Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и ее избранник связали себя узами брака 8 июня, сообщает TMZ. Свадьба звездной пары прошла на роскошном ранчо Сан Исидро, откуда открывается вид на океан. Возле огромного пентхауса все было украшено цветами.

prattwhattheheck Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта

Это место открылось три месяца назад после того, как оползни в 2017-2018 годах разрушили район. Теперь туда снова съезжаются желающие сыграть свадьбы или отметить памятные даты. "Место прекрасное. Здесь много цветов и зелени. Очень романтичная обстановка, как раз для свадьбы", - рассказал инсайдер.

На свадебную церемонию съехались родные и близкие молодоженов, в том числе разведенные родители невесты - Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер и телеведущая Опра Уинфри. Среди гостей был и шестилетний сын Криса Пратта Джек от первого брака с американской актрисой Анной Фарис.

Крис Пратт известен ролями в фильмах "Мстители", "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода". Впервые о романе 29-летней Кэтрин и 39-летнего Криса заговорили летом прошлого года. Молодые люди познакомились благодаря матери Кэтрин.

Дочку Шварценеггера и актера застукали папарацци на одном из мероприятий. Они обнимались и мило ворковали. Спустя несколько месяцев молодые люди познакомились с родителями друг друга. В январе 2019-го они публично объявили о помолвке. Актер купил невесте кольцо стоимостью почти 400 тысяч долларов.