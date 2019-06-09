2019-06-09T14:44:17+03:00
Звезды

Дочь Шварценеггера и звезда "Стражей Галактики" поженились

Свадьбу гуляли в Калифорнии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и ее избранник связали себя узами брака 8 июняДочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и ее избранник связали себя узами брака 8 июняФото: EAST NEWS
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Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта. Невеста выбрала для праздничной церемонии облегающее белое платье со шлейфом и длинной кружевной фатой. Пратт надел классический костюм черного цвета.

Дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и ее избранник связали себя узами брака 8 июня, сообщает TMZ. Свадьба звездной пары прошла на роскошном ранчо Сан Исидро, откуда открывается вид на океан. Возле огромного пентхауса все было украшено цветами.

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Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта
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Это место открылось три месяца назад после того, как оползни в 2017-2018 годах разрушили район. Теперь туда снова съезжаются желающие сыграть свадьбы или отметить памятные даты. "Место прекрасное. Здесь много цветов и зелени. Очень романтичная обстановка, как раз для свадьбы", - рассказал инсайдер.

На свадебную церемонию съехались родные и близкие молодоженов, в том числе разведенные родители невесты - Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер и телеведущая Опра Уинфри. Среди гостей был и шестилетний сын Криса Пратта Джек от первого брака с американской актрисой Анной Фарис.

Крис Пратт известен ролями в фильмах "Мстители", "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода". Впервые о романе 29-летней Кэтрин и 39-летнего Криса заговорили летом прошлого года. Молодые люди познакомились благодаря матери Кэтрин.

Дочку Шварценеггера и актера застукали папарацци на одном из мероприятий. Они обнимались и мило ворковали. Спустя несколько месяцев молодые люди познакомились с родителями друг друга. В январе 2019-го они публично объявили о помолвке. Актер купил невесте кольцо стоимостью почти 400 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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