2019-06-10T01:07:22+03:00
Происшествия

«Учил не лезть в сомнительные драки»: друзья рассказали об убитом спортсмене, защищавшем беременную

Предполагаемых убийц Сергея Чуева задержали, возбуждено уголовное дело
Семен ЕЛЕНИНПавел КЛОКОВ
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Сергей сделал уроженцам Средней Азии замечание, после чего гастарбайтеры набросилась на него с кулакамиСергей сделал уроженцам Средней Азии замечание, после чего гастарбайтеры набросилась на него с кулакамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Очередное скандальное преступление с участием гастарбайтеров произошло в пятницу вечером в парке Южное Бутово на юго-западе Москвы. Сергей Чуев гулял со своей невестой возле пруда и обратил внимание на странную компанию. Несколько подвыпивших мужчин увязались за женщиной, которой явно это не нравилось. Они ее цепляли, смеялись. Хватали за одежду.

Женщина, как выяснилось, находится в положении. Она сильно испугалась.

Сергей сделал уроженцам Средней Азии замечание, после чего гастарбайтеры набросилась на него с кулаками. Несмотря на то, что Чуев мастер спорта по греко-римской борьбе, противостоять толпе он не смог. И от сильных ударов отключился. Его обидчики на этом не остановились, сбросили Сергея в воду и убежали. На помощь пришли прохожие, которые и вытащили из пруда 34-летнего мужчину. Он уже был мертв.

В Следственном комитете сообщили, что предполагаемых убийц задержали. Сколько их, пока не говорят (по предварительным данным, трое). Уголовное дело возбудили по части второй 105-й статьи - «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

По словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознание Фото: ВКонтакте

По словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознаниеФото: ВКонтакте

Друзья погибшего не могут поверить в то, что случилось.

- Я с ним была знакома с самого детства, - рассказала «Комсомолке» Лариса А. - Росли рядышком. Он жил в доме по Пересветову переулку, а я на Восточной. Знала его родителей и старшую сестру. Он классно играл на гитаре. И очень любил собак. Помню, у него был эрдельтерьер по кличке Дик. Незаменимый друг. Потом я вышла замуж и переехала. Да и он тоже оказался в Бутове. Веселый, мужественный парень. Никогда в беде никого не оставил бы... Не верю в его смерть...

- Самое интересное, что сам Сергей всегда предостерегал нас от дурных компаний и сомнительных склок, - поделился с «КП» друг Чуева фотограф Степан Новиков. - При этом сам не мог пройти мимо несправедливости. Мы встречались на малой родине - в Белгородской области в селе Чуево. Когда он приезжал, наступал праздник. Никакие обидчики не страшны. Ни свои, ни залетные. Я, честно говоря, завидовал его спортивному телосложению. Белой завистью. К тому же он был щедрый. Если деньги кончились, мог заплатить за меня и потом ничего не требовать. Там у него родня сейчас осталась.

- Мы с Сережей довольно часто вместе выгуливали в Южном Бутове собак, - рассказала еще одна знакомая Чуева и соседка по квартире Юлия. - Однажды его пса отравили. Рассыпали во дворе какой-то гадости. И животное наелось. Переживал страшно. Вообще с ним было легко. Мог всегда выслушать и дать совет. О личной жизни не знаю ничего. Про это молчал. Была вроде какая-то девушка, а кто, откуда - не знаю.

- Вы распишите про его героизм побольше, - посоветовал «КП» бывший товарищ убитого Павел Макаров. - Он этого заслуживает.

- Я не удивлена, что он ринулся защищать девушку, - добавила одноклассница Чуева Марина П. - С детства был смелым. И хотя учился не очень, учителя его очень любили. За доброе сердце.

Убийство борца Сергея Чуева.Зверский беспредел в Москве. Борца-чемпиона избили и утопили в пруду на глазах его девушки. Герой заступился за честь незнакомой беременной женщины

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В субботу, 8 июня, в Москве были задержаны подозреваемые в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Напомним, мужчина погиб вечером в пятницу в на юго-западе Москвы. Чуев вместе со своей невестой прогуливался у пруда в парке. Увидев, как несколько хулиганов пристают к беременной женщине, сделал им замечание и попытался оттащить от москвички. В драке спортсмен получил несколько ударов в голову и потерял сознание. Отморозки сбросили мужчину в пруд и убежали. Когда прохожие вытащили Сергея из воды, он уже не дышал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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