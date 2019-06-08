«Ты настоящий пример мужества»: сотни человек пишут на страничке убитого спортсмена, который заступился за беременную

В субботу, 8 июня, в Москве были задержаны подозреваемые в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Напомним, мужчина погиб вечером в пятницу в на юго-западе Москвы. Чуев вместе со своей невестой прогуливался у пруда в парке. Увидев, как несколько хулиганов пристают к беременной женщине, сделал им замечание и попытался оттащить от москвички. В драке спортсмен получил несколько ударов в голову и потерял сознание. Отморозки сбросили мужчину в пруд и убежали. Когда прохожие вытащили Сергея из воды, он уже не дышал…

Следственный комитет сообщил, что подозреваемые задержаны. По словам источников в правоохранительных органах, их пока трое и все они - приезжие из Средней Азии.

В юности Сергей серьезно занимался спортом, выполнил норматив мастера спорта по греко-римской борьбе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем друзья рассказали журналистам о погибшем парне. Сергей Чуев родом из Белгорода. В юности серьезно занимался спортом, выполнил норматив мастера спорта по греко-римской борьбе. По словам знакомых борца, несмотря на большие успехи в единоборствах, в обычной жизни он был спокойным и добрым. Недавно познакомился с девушкой, с которой они планировали пожениться…

Сейчас на страничке Сергея во "ВКонтакте" люди оставляют свои комментарии:

«Ты настоящий пример мужества. Покойся с миром, герой!»

«Достойный поступок настоящего мужчины. Покойся с миром, брат...»

«Человек с большой буквы. Земля тебе пухом!»

«Человечище!»

Подобных комментариев - сотни.

Тем временем, задержанным собираются предъявить обвинение по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальное наказание по ней – пожизненное заключение.

Напомним, на прошлой неделе похожая история произошла в подмосковном Красногорске. Гулявший с девушкой бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин увидел драку, в которой около десятка мужчин бьют двоих. 24-летний парень вступился, но получил ударом ножом в сердце и скончался на месте. На текущий момент задержаны предполагаемый убийца и еще семь участников драки. Все - уроженцы Армении.

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