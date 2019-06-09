Звезды «Битвы экстрасенсов» не могут помочь даже себе: беды и болезни преследуют участников передачи

В городах страны идет кастинг в 20-й сезон «Битвы экстрасенсов». Ну а мы напоминаем фанатам телепередачи: не нужно отдавать по 20 – 40 тысяч рублей за консультацию экстрасенса (именно такие гонорары у магов, раскрученных телеэфирами). Нет никаких телечудес - есть сценарий и монтаж. В очередной «серии» наших разоблачений звезд программы об экстрасенсах – только факты о том, как чародеи из «Битвы экстрасенсов» не смогли помочь себе, но зато дают людям советы за большие деньги.

Джулия Ванг объявила себя целительницей и мужчиной

Джулия Ванг победила в 15-й «Битве экстрасенсов». Правда потом стало известно, что она бывшая парикмахерша: но кого в этом шоу только не было!

А в мае 2019-го Джулия вдруг сообщила подписчикам, что она теперь Томас: колдунья стала носить мужскую одежду, и считает себя парнем. Экстрасенс говорит, что ее женственный образ на передачи был создан организаторами: «Я знаю, что я не красавица, не надо меня пытаться типа «успокоить»… более того, мне это неприятно, когда меня называют женственной и прочая там. Я из-за стереотипов серьезно пострадала морально и физически, и не хочу больше этого в своей жизни. Принимайте меня, пожалуйста, как есть. Не надо вешать ярлыки…»

«Есть нечто общее между мной и королевой Англии Елизаветой Тюдор, а также Жанной д'Арк. У них тоже синдром Морриса», - написала Джулия Ванг в инстаграме, заверив, что не делала никаких операций. Синдром Морриса – это врожденное заболевание, при котором человек выглядит, как женщина, а генетически является мужчиной. К этому приводят эндокринные нарушения полового развития.

Джулия Ванг стала Томасом

Верить Джулии-Томасу или нет – пока не ясно. Так как на днях звезда «Битвы экстрасенсов» «объявила, что творит чудеса». К примеру: «Я помог миллионам людей, и никто из них меня не благодарил – отблагодарила лишь одна девушка, я вылечил ее брата со 2-й степенью рака желудка. Брал отказных…»

Николь Кузнецова в перерывах между приемами делает операции

Николь Кузнецова заняла 3-е место в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Зрители запомнили ее, как «вдову вора в законе Япончика», рыжеволосая красавица разговаривала шепотом и умела держать внимание на себе. У Николь с самого детства доброкачественная опухоль в дыхательных путях. Поэтому она сделала около трехсот операций. Долго женщина дышала через трахеостомическую трубку, от которой избавилась недавно с помощью немецких врачей.

Николь после участия в передаче стала популярна – ведет личные коммерческие приемы, и даже студию красоты открыла. А самой Кузнецовой с переменным успехом помогали врачи: недавно она жаловалась на ошибки отечественных докторов, которые исправляли в немецкой клинике.

Николь Кузнецова заняла 3-е место в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов»

«Каждый день мне задают вопросы про голос... и ещё раз объясню – я не пытаюсь его восстановить. Громкого голоса, как у нормальных людей у меня никогда не было и никогда не будет. Это всего лишь маленький побочный эффект моего большого заболевания. Одно из самых незначительных проявлений, и меня совершенно не тревожит. С таким голосом я умудрилась закончить школу, выучится в ВУЗе и даже 3 раза выйти замуж. Что касается операций.... их будут продолжать делать. Всегда. Они мне жизненно необходимы и альтернативной замены, к сожалению, нет. Сейчас я молюсь, чтобы промежуток между ними увеличился! С последней операции прошло целых 3 месяца и для меня это громадный срок и личный рекорд! Целых 11 лет подряд я делала их каждый месяц, а иногда каждые несколько недель... Год назад за месяц сразу 4. И вот мой личный рубеж, мой Эверест я покорила. Чувствую себя такой красивой без трубки и шарфов!»

Зираддин не рассмотрел подвоха

Финалист 6-й «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев наболтал лишнего создателям проекта «Идущие к черту». В этом документальном фильме разоблачили «Битву экстрасенсов». Журналисты пришли делать к Зираддину репортаж о его жизни, он охотно отвечал на вопросы, и не заподозрил для какого проекта его снимают. Рзаев не предвидел, что его слова о коллегах-шарлатанах «не для эфира» войдут в фильм-разоблачение.

Между тем, Зираддин специализируется на предсказаниях, умении прогнозировать будущее, видеть и решать конфликтные ситуации и т.п.

Финалист 6-й «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев наболтал лишнего создателям проекта «Идущие к черту».

Татьяна Ларина жалуется на «глушилку для экстрасенсов»

Одна из самых раскрученных звезд «Битвы экстрасенсов» - Татьяна Ларина. Она частый консультант-предсказатель в прессе, на ее приемах нет отбоя от клиентов. Цены от 20 до 40 тысяч рублей за консультацию, при этом помощница Лариной подстраховывает хозяйку, предупреждая, кто конспект приема можно делать лишь вручную. И это не случайно – ведь аудиозапись можно предъявить, как претензию за несбывшийся прогноз. «Может потребуется на консультации провести особый ритуал за 15 тыс. или «чистку» за 20…» - предупреждают перед приемом у Лариной.

Одна из самых раскрученных звезд «Битвы экстрасенсов» - Татьяна Ларина

Татьяна будет учить вас счастливой жизни, а недавно сама не смогла победить в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Ларина придумала смешную историю, чтобы объяснить проигрыш экстрасенсов. Ведь эта неудача может ударить по репутации предсказателя. Поэтому и появилась «глушилка для экстрасенсов» от Лариной: «Уже после того, как я выбыла из шоу, один из членов съёмочной команды (не буду говорить, кто именно, чтобы не подставлять) по большому секрету рассказал мне, что на острове, где жило наше племя, была установлена специальная «глушилка» для экстрасенсов! Не знаю, как назвать эту конструкцию по-другому! Якобы организаторы шоу таким образом хотели уравнять нас с актёрами, чтобы мы не могли воспользоваться своими способностями ради победы в шоу. Но это же нонсенс!»

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