Депутат Европарламента: Надеюсь, Иван Голунов выздоровеет и увидит полное и справедливое расследование

Как сообщил «КП» немецкий политик Николаус Фест, избранный депутатом нового состава Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», — отдельные аспекты дела московского журналиста Ивана Голунова (отправлен в субботу под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков) «вызывают обеспокоенность».

— Справедливы ли обвинения против известного репортёра Ивана Голунова или нет — ещё предстоит выяснить. Но то, что в ходе задержания он, возможно, столкнулся с отдельными нарушениями закона, — вызывает глубокую обеспокоенность и бросает тень как на это дело, так и на ведущих его следователей. Надеюсь, в скором времени господин Голунов выздоровеет (сообщалось о плохом самочувствии журналиста, которого из-за этого даже доставили на обследование в больницу — ред.), а равно и увидит полное и справедливое расследование (включая и поиск ответственных за то, что имело место при его задержании), — сказал «Комсомолке» Николаус Фест.

Напомним, днём 6 июня Иван Голунов был задержан в центре столицы по подозрению в сбыте наркотиков. Однако коллеги журналиста указывают на нестыковки в деле и связывают его с расследованиями коррупции в похоронном бизнесе, которыми занимался 36-летний репортёр. Вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест до выяснения всех обстоятельств.

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Корреспондента обвиняют в наркоторговле, однако информации об этом деле крайне мало (подробности).

МНЕНИЕ

Ивана Голунова отпустили домой. Но кто подумает о тех сотнях тысяч, что уже сидят "за пакетик"

Петр ШКУМАТОВ

Очень хорошо, что Ивана Голунова отпустили домой. Но проблема гораздо шире и больше, чем вы все себе представляете. Какое-то время назад каждый второй постоялец зоны был помещен туда за наркотики. КАЖДЫЙ ВТОРОЙ!!! При этом никто априори не знает, подбросили этому человеку заветный пакетик, или он его перевозил для личного употребления, или действительно барыжил. К сожалению, причинно-следственные связи в таких делах устанавливаются очень просто - приняли, нашли, превысило установленные законом граммы - добро пожаловать в самые гуманные исправительные заведения на срок от 3 до 10 лет (подробности).