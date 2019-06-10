Пушкин без багажа, альтернативный транспорт, рацион Дурова и уныние Вексельберга

В столичном аэропорту "Шереметьево", где уже третью неделю продолжается содом с выдачей багажа, гендиректор воздушной гавани М. М. Василенко изъяснил причину содома: "Мы переделали технологию и поняли -- нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Нам потребовалось какое-то изменение. В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои". И обнадежил: "Уверенно могу сказать, что через месяц сбоев не будет".

Что результатом перестройки всегда является бардак, нашим гражданам объяснять не надо. Еще не очень старые люди помнят революционную перестройку, инициированную М. С. Горбачевым. Но удивительна новая багажная технология, в результате внедрения которой требуется больше грузчиков. Ведь новые технологии, о необходимости которых так долго говорили наши руководители, предполагают освобождение людей от рутинного нетворческого труда, а тут вышло совсем наоборот.

Это напоминает изобретенную мной новую философию шахматной игры. Согласно прежней философии есть три вида комбинаций: на выигрыш, на ничью и на достижение материального преимущества. Я же изобрел новый, четвертый тип: комбинацию на проигрыш – и с блеском ее применял. Технология М. М. Василенко из того же разряда.

Зато в утешение странствующим, воздухоплавающим и чающим чемодана министр культуры В. Р. Мединский совместно с М. М. Василенко открыли в аэропорту преславную, прекрасную статую А. С. Пушкина "Поэт изображен в полный рост, декламирующим свое сочинение". Вероятно, имеется в виду сочинение "Дорожные жалобы" –

"Иль мне в лоб шлагбаум влепит

Непроворный инвалид".

Ибо новая технология предусматривает привлечение к разгрузке багажа именно непроворных инвалидов.

С другой стороны, на вопрос взъяренных путешественников "А кто будет багаж выдавать? Пушкин?" служители аэропорта теперь могут отвечать: "Точно так!", указуя при этом на величавую статую.

Хотя даже если пользоваться не воздушным, а гужевым транспортом, все равно дорожных проблем не избежать. Путешественница Паола Джакомини уже год передвигается на коне из Монголии через Россию в родную Италию со скоростью 30 км в сутки и уже достигла Калуги, где ее постигло уже привычное дорожное несчастие: конь отвязался и ушел неведомо куда. Учитывая, что конь зовется Custode, т. е. "Сторож", такое поведение с его стороны нельзя не назвать издевательским. Впрочем бывалая всадница уже знает, куда в таких случаях обращаться. Сотрудники МЧС изловили сторожа, и синьора Паола продолжила путь на родину.

Еврокомиссия, впрочем, рекомендует гражданам ЕС ездить не на коне, а на велосипеде: "Мы благодарим всех велосипедистов за то, что они делают улицы и дороги Европы более здоровыми и зелеными. А для всех остальных: катание на велосипеде делает вас счастливыми".

Пешеходов и автомобилистов, утомленных наглостью велосипедистов, считающих, что они всегда правы, катание на велосипеде делает недостаточно счастливыми. Ироническое немецкое выражение 20-х гг. "во всем виноваты евреи и велосипедисты", тогда вызывавшее недоуменный вопрос "а велосипедисты тут при чем?" спустя без малого век порождает обратную реакцию "евреи-то здесь при чем?". Но поскольку, по данным Еврокомиссии, езда на велосипеде приносит счастье, то и путь себе скрежещут.

Тем более, что ЗОЖ – наше все. Глава Чеченской республики Р. А. Кадыров призвал россиян: "Будьте умеренными в еде и во всем, занимайтесь физической культурой! И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!". Конкретно это должно выражаться в том, что во время застолья не надо пытаться съесть все блюда – достаточно только некоторые.

Совет Кадырова немедленно решил реализовать владелец "Телеграмма" П. В. Дуров. Будучи страшным богачом (2,7 млрд. ам. долл.) он решил не тратить на еду ни копейки из своего несметного состояния, объявив о намерении вообще отказаться от приема пищи. К оптимизации своего рациона П. В. Дуров шел планомерно.

В качестве новой идеи можно порекомендовать Дурову описанную в "Мелочах архиерейской жизни" диету дьячка Лукьяна

Пятнадцать лет назад в интересах здоровья он отказался от вина, кофе, мяса, таблеток ("колес", что ли?) и фаст-фуда. Затем он исключил из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу (судьба сахарозы осталась непроясненной), что помогло ему укрепить силу воли и достичь ясности мышления. В мае с. г. он решил есть только рыб и гадов, а с июня питается одним Духом Святым, рассчитывая, что это может вдохновить его на новые идеи.

В качестве новой идеи можно порекомендовать Дурову описанную в "Мелочах архиерейской жизни" диету дьячка Лукьяна, жившего на владычном подворье в ожидании решения по его делу. "Питался он хреном, сам готовя себе из этого фрукта и кушанье и напиток. Кушанье это было — скобленый хрен с сальными шкварками, которые выбрасывали из кухни, а напиток делался из тертого хрена с белым квасом. Лукьян называл свое блюдо из хрена "лимонад-буштекц", а напиток "лимонад-бышквит". Кажется, если бы не только самого узловатого немца, но даже самого сильного из древних русских могучих богатырей покормить этим "лимонад-буштекцем" и попоить "лимонад-бышквитом", то и он не замедлил бы задрать ноги, но тщедушный Лукьян жив и здрав бывал. Авось, на этой диете выживет и П. В. Дуров.

Когда обладатель каких-то жалких 2,7 млрд. демонстрирует такие чудеса воли и бодрости, особенно огорчительно видеть, как четырехкратно более богатый капиталист В. Ф. Вексельберг впал в совершенное уныние после того, как правительство США подвергло его санкциям: "Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира. Для меня это тотальный жизненный кризис. Для меня весь мир был возможностью. А теперь, что я могу сделать?".

Конечно, горько смотреть как богатые тоже плачут, но все-таки деньги – сор, и нельзя так терять присутствие духа. Тем более, что вряд ли американские санкционеры обчистили Виктора Феликсовича до такой степени, что он стал беднее российского пенсионера и вынужден питаться по методу дьячка Лукьяна. Кое-что, наверное, осталось, да и вообще следует применять к министерству финансов США принцип венецианского дожа:

"С презреньем кто смеется вору вслед,

Тот убавляет груз возникших бед".

Убытки разум дают, и В. Ф. Вексельберг может на родине возродиться к новой творческой жизни. Что же до тщетных попыток стать человеком мира, так это князь мира сего предпринимателя мутил, а теперь Господь любяй наказует.