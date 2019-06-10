Дом Скрипалей в Солсбери выкупят за 200 тысяч фунтов
Английские чиновники столкнулись с новой угрозой: предприниматели могут выкупить одну из главных достопримечательностей городка Солсбери и превратить ее в гостиницу. И речь не о знаменитом средневековом соборе, а о куда более свежем «памятнике». 4 марта прошлого года неизвестно кто отравил здесь шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Где они сейчас - неведомо (возможно, спрятаны на одной из тайных баз британских спецслужб), а дом Скрипалей в Солсбери ценой в 200 тысяч фунтов (почти 16,5 млн. рублей) до сих пор пуст.
Власти городка вначале пообещали это здание снести. Но потом, видно, поняли: уж очень похоже на зачистку улик. Решили пустить дом с молотка. И опять испугались. А вдруг участок выкупят какие-нибудь русские олигархи и будут заколачивать деньги, по билетам пуская туристов? Место-то раскрученное. Или отель откроют - под названием, допустим, «У старого шпиона». Ненужная шумиха, соседям неудобно, опять же.
Вот городской совет Солсбери и решил выкупить злополучный дом в свою собственность (за деньги налогоплательщиков, естественно). Чтобы никакие торгаши сие место не осквернили. «Переговоры с представителями Скрипаля уже проведены», - рапортуют представители горсовета. И сразу вопросы. Что это за «представители»? Почему 67-летний Скрипаль не мог решить все вопросы с властями сам - ведь он, вроде бы, уже год как выздоровел? В общем, из «дела Скрипалей» британские власти раздули антироссийскую провокацию.
Но теперь выставляют на посмешище сами себя. Раз за разом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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