В Подмосковье задержали девятого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина

В Московской области продолжается расследование убийства 24-летнего Никиты Белянкина, участника боевых действий в Сирии, бывшего спецназовца ГРУ. Напомним, вечером 1 июня молодой человек стал свидетелем драки на окраине Красногорска, в которой группа мужчин избивала двоих. Он пытался оттащить дерущихся и получил удар ножом в сердце.

В ходе расследования стало известно, что конфликт произошел в кафе «Бирхаус» между двумя мужчинами-славянами и несколькими этническими армянами.

Спустя двое суток после резонансного убийства начались задержания. Среди первых задержанных оказались бармен «Бирхаус», а также двое завсегдатаев кафе - экономист и продавец автозапчастей. По версии следствия именно последний, 41-летний Сергей Ходжаян, ударил Белянкина ножом. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Сам мужчина свою вину не признает.

В последующие дни были задержаны ещё пятеро - их считают участниками той самой драки у «Бирхауса». Сегодня Следственный комитет сообщил, что к следователю доставлен ещё один фигурант, уже девятый по счету.

- Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СК.

Расследованием, напомним, занимаются в центральном аппарате Следственного комитета. Все арестованные уроженцы Армении. Всем кроме Ходжаяна предъявлено обвинение по статье «хулиганство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Когда 10-15 человек на одного - это уже не драка, а убийство": Стали известны причины потасовки, в которой погиб спецназовец

Участники конфликта установлены, но у кого из них был нож - пока неизвестно (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Когда 10-15 человек на одного - это уже не драка, а убийство": Стали известны причины потасовки, в которой погиб спецназовец

Участники конфликта установлены, но у кого из них был нож - пока неизвестно (подробности)