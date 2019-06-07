В Красногорске суд арестовал ещё четырёх участников драки, в которой убили экс-спецназовца ГРУ

Список фигурантов громкого дела об убийстве 24-летнего Никиты Белянкина продолжает увеличиваться. Напомним, молодой парень вечером 1 июня стал очевидцем драки, в которой около десятка мужчин избивали двоих и попытался вмешаться. В драке кто-то нанёс ему ударник ножом в сердце.

В пятницу Красногорский суд арестовал ещё троих обвиняемых. И вновь все - уроженцы Армении.

Давид Егиазарян сообщил, что работает гендиректором фирмы «Стар Строй» (в учредительных документах прописан основной вид деятельности - строительство жилых домов, - Авт.). По его словам, он вчера сам пришёл в полицию, так как был очевидцем драки и видел, как погиб Белянкин.

Егиазарян является постоянным посетителем кафе «Бирхаус», около которого произошла роковая драка. По версии следствия, Егиазарян принимал в ней непосредственное участие.

Также сегодня были арестованы Рудик Манукян (работает управляющим а магазине) и Артур Акобян (частный предприниматель).

Вчера в СИЗО был отправлен некий Саак Саакян. А днём ранее ещё трое. Шестерым фигурантам предъявлены обвинения по статье «хулиганство, совершённое группой лиц» - за участке в драке.

Главным обвиняемым является 41-летний продавец автозапчастей Сергей Ходжаян. По версии СК, именно он нанёс смертельный удар ножом Никите Белянкину.

В Следственном комитете отмечают, что семь арестованных - ещё не полный список фигурантов:

- Другие соучастники объявлены в розыск.

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