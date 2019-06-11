Олег Кашин: «Менты думали, что подстава журналиста Голунова прокатит»

Вся страна продолжает следить за арестом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Репортера подозревают в торговле наркотиками — хотя в этой мало доказательств, а анализы Голунова чисты. О громком задержании в эфире радио «КП» поспорили публицист Олег Кашин и телеведущие Андрей и Юлия Норкины.

Олег Кашин: Всегда прокатывало, решили прокатит и в это раз 00:00 00:00

- Эта история, на наш взгляд, подтверждает в очередной раз, что у нас среди сотрудников правоохранительных органов довольно много коррумпированных людей. Почему именно история с Голуновым такой ажиотаж вызвала?

- А вы имя Голунова знали до его задержания?

- Нет.

- Это чудовищно, это вас плохо характеризует. На самом деле это человек, который уже много лет на виду в этом нишевом жанре журналистских расследований. И он действительно был и остается, дай бог, будет гением этой работы. Работая с базами больших данных, с выяснением связей между компаниями и так далее, такой тихий парень, который умеет копать. И он работал в разных изданиях,нигде никогда даже враги не говорили, что он «сливной бачок». Все знали, что он хорошо работает, что расследование Голунова, это знак качества. Я серьезно говорю, вы медийные люди, то, что вы не читали его расследований, вас не красит.

Для ментов, которые решили его таким образом наказать, это была худшая мишень. Потому что про его возможность отношений с наркотиками нулевую все всё понимают. Все понимали, что это за журналист. Таких мало, таких по пальцам можно пересчитать.

- А чего же его раньше не трогали?

- В смысле – раньше не трогали? Копилась злоба. Вы же понимаете.

- Почему это вылилось во время Питерского форума?

- Потому что, извините, пожалуйста, кто такой стандартный российский мент? Это тупой человек, который не знает, что проходит Питерский форум, который не знает, что такое расследования Голунова, не знает, что такое «Медуза». Да, какого-то журналиста сказали замочить. Велкам. Прогуглить фамилию человек не в состоянии.

- А почему именно на Baza слили все фотографии?

- Фотографии с лабораторией? Да, именно потому что слили фотографии с лаборатории, потому что думали – так прокатит. Всегда прокатывают с обычными людьми такого рода сфабрикованные доказательства. Подумали, что и здесь прокатит. Не учли, что в этой квартире, где живет Голунов, перебывала половина журналистской Москвы. Он очень общительный человек. Я сам с ним знаком десять лет.

- Люди в погонах – это не просто такие, которые решили блестящего журналиста…

- Не они решили, им заказали.

- Но это не на Ваню Голунова была история. А на президента.

- Ой, господи боже ты мой! Всегда, убивают Политковскую, говорят: подстава президента. Убивают Немцова, говорят: подстава президента. Покушаются на меня. Ни разу не было случая, чтобы в итоге оказалась подстава президента. Не умеют эти люди, люди, которые знают только тупую силу и бабло, они не умеют выстраивать многоходовки. Никогда.

МНЕНИЕ

Ивана Голунова отпустили домой. Но кто подумает о тех сотнях тысяч, что уже сидят "за пакетик"

Петр ШКУМАТОВ

Петр Шкуматов считает: задержание журналиста еще раз показало, что нужно отменять абсурдные наказания, из-за которых процветает схема с подбросом наркотиков (подробности)