2019-06-11T20:38:02+03:00
Звезды

Решившая худеть Гузеева отказалась назвать свой вес

Актриса давно ведет борьбу с лишними килограммами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева всерьез взялась за себяЛариса Гузеева всерьез взялась за себяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лариса Гузеева всерьез взялась за себя. Не так давно телеведущая омолаживалась по специальной программе, а теперь решила похудеть.

"Я всегда совершала одну и ту же ошибку - я голодала. Это такая глупость! .. Сбрасывала 5 кг - набирала 10 кг. И от них уже было избавиться не возможно. Поэтому я села на жесткую диету... Есть результат! Я счастлива", - обратилась к своим фолловерам Лариса Гузеева, опубликовав фотографию из специализированной клиники.

На снимке актриса возлежит на диване в шелковой пижаме. Очки от солнца не мешают звезде читать журнал. "Сегодня закончилась моя неделя под присмотром блестящих специалистов. Теперь сама. Хотите, могу делиться блюдами. Они только для нас, худеющих", - предложила звезда.

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Худеющая Лариса Гузеева делится едой
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Поклонники приняли ее предложение на ура". Многие стали просить Ларису делиться фото и рецептами блюд, с помощью которых она вознамерилась бороться с лишними килограммами. "Лариса Андреевна, здравствуйте! Будем рады, если вы будете делиться вашим меню", "Блюдами делитесь!", "Хотим! Делитесь!", "А что вы там все едите?! Я тоже хочу, пожалуйста!", - пишут радостные поклонники.

Одна из подписчиц поинтересовалась, какой у Гузеевой вес. Телеведущая такому вопросу явно не порадовалась, ответив коротко: "Ну здрасте"

А другая поклонница таланта и красоты Ларисы Андреевны заметила: "А где похудевшая Лариса? На последних передачах она толстая". Однако это замечание теледива оставила без внимания.

Напомним, хейтеры часто критикуют внешность Ларисы Гузеевой. Некоторое время назад артистка вступала в полемику с подписчиками в вопросах, касающихся лишнего веса. Тогда один из интернет-пользователей заявил, что телеведущая перестала следить за собой и сильно потолстела. "Значит так, недорогие не друзья. Я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице, прокляну", - сказала, как отрезала звезда экрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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