Ларису Гузееву затравили из-за роскошной квартиры за 90 миллионов

Лариса Гузеева подверглась нападкам из-за своей шикарной жилплощади. Хейтеры начали оскорблять актрису, она была вынуждена закрыть комментарии. За телеведущую вступился Станислав Садальский, но его слова лишь еще больше разозлили публику.

Лариса Гузеева является обладательницей роскошных апартаментов на Садовнической набережной. Дом актрисы расположен в центре Москвы. Площадь квартиры ведущей чуть больше 170 квадратных метров. Стоимость подобного элитного жилья варьируется от 70 до 90 миллионов рублей, пишет "СтарХит". Из окон открывается живописный вид на реку.

Узнав о таком богатстве многие подписчики звезды задались вопросом, откуда у ведущей телешоу "Давай поженимся!" столько денег. Хейтеры стали оставлять гневные сообщения в адрес Гузеевой, обвиняя ее в халяве и недостойном поведении. В конце концов она не выдержала и закрыла комментарии.

Стас Садальский, узнав о травле актрисы, решил объясниться с ее поклонниками. Он сообщил, что Лариса Гузеева купила квартиру по госцене. "Государство в вечном долгу перед нами и никогда не расплатится. Билет в кино стоил 30 копеек, а один «Жестокий романс» накачал стране миллиарды в казну. Фильм тогда стал лидером проката, его закупили у нас 100 стран мира", - начал свой монолог актер.

Артист напомнил подписчикам, что в те года артистам жилось очень трудно: "А что мы имели в те годы? Угол в коммуналке - это в лучшем случае. Или койку в общежитии, что тоже было неплохо. Юра Богатырев был бездомным почти до смерти. Андрея Болтнева прописали лишь умершим, и то, благодаря Наташе Гундаревой, которая выбила в мэрии прописку покойному, чтобы его похоронили по-человечески в Москве, а не за 101-м километром в братской могиле. Советские актеры не имели от государства ничего... Артисты вынуждены побираться. Лариса купила квартиру по госцене".

Однако заявление Садальского лишь еще сильнее разозлило публику. Нападки на Гузееву продолжились уже в блоге Станислава. Он, к слову, тоже попал под раздачу.

"Актеры всегда жили лучше других", "Вообще-то по госцене - это практически и есть на халяву", "Гузеева хорошо получает на ТВ", "В экономике автор не петрит. Что значит госцена? Это и есть за наш счет - халява", "И почему это актеры должны так много получать? Избранные что ли?", "Откуда у Гузеевой деньги на квартиру?", "Гузеева - актриса одной роли, и то сыграно на троечку. Так что не надо ее заслуги перед страной превозносить. Она ярка в хабальстве", "А почему это Гузеева купила по госцене? За что ей дали такую привилегию? Что-то здесь нечисто...", "Своих то как защищает", - негодуют пользователи.