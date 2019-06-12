«Нужна стратегическая дискуссия»: Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Эммануэль Макрон считает необходимым выстроить с Москвой новые правила доверия и безопасности.

- Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения. - Ред.) только между Европой и Россией. Нам нужна стратегическая дискуссия, поэтому в ближайшее время у меня будет новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику отношений. - Ред.), - заявил французский лидер в интервью швейцарскому каналу RTS.

В Совете Федерации эти слова восприняли со сдержанным оптимизмом, напомнив об очередном продлении Евросоюзом антироссийских санкций.

- Это верный посыл. Но пока это слова, а действия - это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия, - прокомментировал планы Парижа глава Комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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