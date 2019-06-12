Главные вопросы о мигрантах, арестованных по делу об убийстве борца Сергея Чуева

На этой неделе, напомним, были арестованы шесть граждан Таджикистана, которые проходят по уголовному делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Все они - участники драки в парке на Южнобутовской улице, в которой погиб 34-летний россиянин. В суде, когда арестовывали мигрантов, стало известно, что пятеро из шести нелегально работают на одной и той же стройке (ТЦ «Бутово Молл»), там же живут в вагончиках, а основной подозреваемый Мирзошавкат Туфалангов дома в Таджикистане был задержан с наркотиками и осужден (отделался штрафом). В связи с этим у читателей, комментирующих наши заметки по этой теме на сайте kp.ru, возникает много вопросов...

По словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознаниеФото: ВКонтакте

1. Все шесть мужчин официально нигде в России не трудоустроены, но при этом по факту они жили и работали на одной и той же стройке. Типичная история?

- К сожалению, типичная, - говорит председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский. - У меня у самого возникает вопрос, чем тогда занимаются наши многочисленные силовые ведомства? О том, что в таком-то месте находится стройка, знает как минимум участковый. Он что, не проверяет, кто и на каком основании там живет и трудится? По линии ФСБ этих людей тоже не проверяли? По закону, приезжие из Таджикистана могут находиться на территории России без работы не более 90 суток. Дальше их должны вносить в стоп-лист и больше не пускать в страну. Работает ли это? Юрлицо, компания, должна платить за каждого работника-нелегала штраф в 1 млн. рублей. Оштрафовали кого-то в этом случае? Возбудили ли дело по статье «Организация незаконной миграции»? Полиция нам об этом не рассказывает.

2. Почему осужденный за наркотики гражданин Таджикистана оказался в России?

- В России, как и во всем мире, нет запрета на въезд людям с судимостями, - объясняет Московский. - Если судимость погашена, какие могут быть вопросы? Другой момент, что гражданство России ранее осужденным не дают.

Все шесть мужчин официально нигде в России не трудоустроеныФото: Александр РОГОЗА

3. На допросе один из арестованных заявил, что в тот вечер они вшестером выпили около сорока бутылок пива. При этом себя они называют правоверными мусульманами...

- Знаете, в свое время князь Михаил Кутузов, служивший послом Российской Империи в Турции, говорил, что в Константинополе вина пьют больше, чем в Париже, - продолжает эксперт. - Да, Таджикистан считается более религиозной страной, чем, скажем, соседняя с ним Киргизия. Но это поверхностное суждение. Алкоголь довольно распространен во всех исламских странах постсоветского пространства. На родине, наверное, эти люди не стали бы так много пить. Тем более в парке, на виду у всех. Но в России они в этом смысле расслабляются.

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