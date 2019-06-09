"Очень хотел семью и детей. Обещал позвать всех на свадьбу": лучший друг рассказал об убитом борце, защищавшем беременную

После таких трагических случаев перестаешь верить в справедливость. Потому что такие мужики, как Сергей Чуев, должны жить долго. Гораздо дольше тех пьяных подонков, которые решили пристать в парке к беременной.

Все произошло недалеко от пруда на улице Южнобутовская.

Беременная женщина во время вечерней прогулки неожиданно стала объектом насмешек группы мужчин, которые говорили ей пошлости, касались одежды, грубили... Это увидели несколько мальчишек, гулявших там же. Они помчались по аллее и встретили крупного дядю, который вышел подышать свежим воздухом вместе со своей девушкой. Это был 34-летний Сергей Чуев. Рассказали ему. Мол, так и так. Нерусские пристают к женщине. Цепляют. А она к тому же беременна.

Сергей, не раздумывая, отстранил руку спутницы и направился к указанному месту. Через пару минут его уже били несколько человек.

- Я подозреваю, что ударили исподтишка, - рассказал «КП» лучший друг Сергея и его однофамилец Евгений Чуев. - Потому что он был очень мощным. Для него три человека - это не проблема. Все-таки мастер спорта по греко-римской борьбе. Да и кулачным боем занимался.

В итоге разборка закончилась быстро. Защитник беременной женщины потерял сознание. И его сбросили в воду. Если бы оставили лежать на земле, возможно, выжил бы.

На берег его достали уже мертвого. Дыхание остановилось.

Героя похоронят в Москве во вторник, 11 июняФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мне звонит товарищ из Москвы, сообщает эту новость, - продолжает Евгений. - Я до сих пор не могу в это поверить. Как такое возможно? В столичном парке. Где много людей. И где полиция должна быть. Да и Сережа был очень сильным. Как же они одолели его...

По словам Евгения, с Чуевым они встречались или в Москве (Сергей здесь родился и жил), или в Старом Осколе (там сейчас живет Евгений), или в Белгородской области (там живет родня обоих мужчин).

- Я помню, как он приезжал в сельскую местность и у него душа разворачивалась, - рассказывает друг погибшего. - Говорил, что не любит Москву. Всю эту суету и многолюдность. Хотя для него столица - родной город.

- А с кем он был в тот роковой вечер?

- Я не знаю, что это за женщина. Честно говоря, с личными отношениями у него не очень складывалось. Мы, друзья, все уже женатые. С детьми. А он все ходил, присматривался. Я думаю, что это была очередная знакомая. Он мне про нее не рассказывал. Вообще мы много раз ему говорили, Сережа, давай приглашай на свадьбу. Приедем большой компанией. Он смеялся в ответ. Обещал. И вот... Завтра поедем на похороны...

По словам Евгения, Сергей Чуев вырос и учился в Москве. Несколько раз поступал на юридический. Наконец, получилось. Закончил. Имел свой небольшой бизнес (торговал запчастями). Жил отдельно от родителей (они тоже москвичи) в своей квартире.

- Очень хотел детей, - говорит Евгений. - В последний раз приезжал ко мне в Старый Оскол. Гостил неделю. А у меня сын. И вот он не мог на него наглядеться. Глаза горят. Умиляется каждому шагу. Потом, когда мы были вдвоем, шепнул, я тоже так хочу.

- А кто, кроме родителей, у него еще остался?

- Сестра старшая с племянницей. Кстати, из-за сестры в некотором смысле он и начал заниматься борьбой. Отец ему сказал: Сережа, ты должен уметь за нее постоять. Должен - и все. Хотя она и старше тебя. Выбрал борьбу. И вот ему с малых лет внушали, что он защитник, что он не имеет права пройти мимо, если обижают слабых. Он этот урок хорошо усвоил.

Напомним, накануне в столичном управлении Следственного комитета сообщили, что всех подозреваемых в совершении убийства задержали по горячим следам (сколько именно человек, не говорится). Уголовное дело возбудили по части второй статьи 105-й «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». По данным «КП», все задержанные - уроженцы Средней Азии.

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