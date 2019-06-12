2019-06-12T19:34:39+03:00
Политика

Свободу журналистам. Но некоторым. Только своим

Корреспондент «КП» сходила на несанкционированное шествие в центре Москвы
Василиса НИКОЛАЕВА
Поделиться:
По официальной информации МВД на Чистопрудном бульваре собралось около 1200 человекПо официальной информации МВД на Чистопрудном бульваре собралось около 1200 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Идти или не идти - вот в чем вопрос.

Сразу после известия о том, что все обвинения в распространении наркотиков против журналиста Ивана Голунова сняты, он сам и его редакция попросили не выходить на несогласованную акцию, запланированную еще до освобождения репортера:

«Мы поддерживаем все согласованные акции и одиночные пикеты в поддержку Ивана и свободы слова, с требованием наказать заказчиков его преследования... Призывать выходить на несанкционированные акции мы не можем — потому что это опасно», - заявила редакция.

Несогласованную акцию запланировали еще до освобождения репортера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несогласованную акцию запланировали еще до освобождения репортераФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Насколько я понимаю, это же какая-то несогласованная акция? Мне кажется, что лучше будет, наверное, как-то уделить время близким и родным», - сказал Голунов.

И власти Москвы предупреждали - в День России на улицах будет много гуляющих граждан с детьми. Не надо им мешать, устраивать беспорядки. Не надо провокаций.

Но несмотря на все предостережения, в полдень на Чистопрудном бульваре собралось около 1000 (по официальной информации МВД 1200) человек. Многие держали в руках плакаты «Свободу Ивану Голунову». Удивительное дело! Сам Голунов на воле. А тут активисты в центре столицы, все еще требуют его освобождения. Ерунда какая-то. Новостей что ли не читали?

Сам Иван Голунов просил не выходить на несогласованную акцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сам Иван Голунов просил не выходить на несогласованную акциюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После в толпе замелькала белобрысая макушка блогера-оппозиционера Алексея Навального. Пришел в окружении двух быков-охранников. Тут все встало на свои места. Реальную борьбу с несправедливостью хотят подмять под политические игры. Да и собрались на несанкционированном шествии все те же лица — мы их видели на десятках других митингов. Только переоделись в изготовленные заранее маечки, взяли отрисованные загодя плакаты... Надо же отрабатывать потраченные на них деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Горбачев - Александру Гамову: Я рад тебя слышать. Как мое здоровье? Потерпи немного...
Экс-президент СССР в беседе с обозревателем «Комсомолки» не стал отвечать на прямой вопрос о своем самочувствии, но его окружение опровергло информацию о госпитализации
Новости 24
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Дмитрий Медведев пообщался с белорусским коллегой
В Украине силовики поймали чиновников на взятке в 500 тысяч долларов
В Кремле не знают о планах Мадуро посетить Россию
Москалькова высказалась о смягчении 228 статьи УК
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
Николас Мадуро приедет в Россию для заключения соглашений
Нурмагомедов побрезговал реванша с Макгрегором из-за отсутствия побед у соперника
Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в Калифорнии
Disney переснимет мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"
В Казахстане создали Национальный совет общественного доверия при президенте
Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
Глава МИД Украины заявил о необходимости международного присутствия в Крыму