Бузова в бикини размечталась о поцелуях и повисла на женатом Овечкине

Ольга Бузова прилетела в Турцию на гастроли. Перед выступлением звезда вышла на балкон в крохотном бикини, заявив, что мечтает о поцелуях. А уже вечером поющая ведущая обнималась с Александром Овечкиным, буквально повиснув на хоккеисте.

Энергии Ольги Бузовой можно только позавидовать. Она поет, ходить на вечеринки, ведет "Дом-2". Вот только с личной жизнью у нее беда. Об этом артистка в очередной раз пожаловалась своим преданным поклонникам.

buzova86 Бузова в бикини мечтает о поцелуях

"Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий поцелуй на балконе. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил, и готовлюсь к вечернему концерту. Жду всех своих", - написала звезда под фото, на котором она предстала в черном бикини на балконе местного отеля.

А через несколько часов 33-летняя Ольга блистала на сцене. Шоу певицы посетил Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской, а также баскетболист Виталий Фридзон.

Бузова тут же начала любезничать с женатым хоккеистом, кинулась его обнимать и буквально повисла на спортсмене, не стесняясь его благоверную. "Когда Александр Овечкин танцует под Бузову. Люблю ", - подписала снимок знаменитость.

buzova86 Бузова не сдержалась и повисла на женатом Овечкине

Подписчикам такое фривольное поведение исполнительницы не понравилось. Они осадили темпераментную звезду, напомнив ей о приличиях.

"Навешивается на всех, прилипала", "Не причесалась, зато морда заштукатурена", "Бузова, да не светит тебе", "Кого люблю? Ольга, нужно иметь чувство такта и хотя бы чуточку ума, чтобы не вести себя так и уж тем более в сеть не выкладывать подобного рода фото", "."Не лезь в чужой огород", "Ну, ей-то хочется, а никто внимания не уделяет, вот она и лобзается со всеми сама", "Позорница, никак не знаете, куда причалиться", "Всех мужиков обнимает, женат не женат, без разницы", "Зачем такие фото с женатым мужчиной?", "Зачем так лезть на женатых, обниматься, противно даже, никакой дистанции не соблюдает", "С женатым мужчиной можно обниматься чуть скромнее", - гневаются фолловеры.