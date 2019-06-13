Танкер, атакованный в Оманском заливе, был арендован японской компанией

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-13T13:29:32+03:00

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Один из атакованных в Оманском проливе танкеров был взят в аренду дочерней компанией японской Kokuka Sangyo Ltd. в Панаме. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей фирмы.

По данным телеканала NHK, японская компания является владельцем танкера. Отмечалось, что в момент атаки судно шло под флагом Панамы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru танкеры Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме, подверглись нападению в Оманском заливе. По некоторым данным, суда были торпедированы; также сообщалось, что все люди, находившиеся на борту одного из судов, спасены.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

Стоит отметить, что нападение на суда произошло на фоне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран. Планируется, что Абэ проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и духовным лидером исламской республики аятоллой Али Хаменеи.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в связи со случившимся заявил, что власти страны осведомлены об атаке. Сообщается, что Сэко распорядился также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте в Оманском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU