2019-06-13T16:22:15+03:00
Звезды

Сын Алибасова готов заплатить еще 800 тысяч за кота отца

Мужчина рассказал о том, как его обманули аферисты [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Сын Бари Алибасова: "Я вопрос с Чучей буду продолжать решать. Когда найдется именно «наш» кот, то выплачу вознаграждение".Сын Бари Алибасова: "Я вопрос с Чучей буду продолжать решать. Когда найдется именно «наш» кот, то выплачу вознаграждение".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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То, что от Алибасова-младшего и представителя продюсера Вадима Горожанкина сбежал любимый кот легенды шоу-бизнеса - сфинкс по кличке Чуча — уже не новость. Как и то, что кто-то обманул звездное семейство на 800 тысяч рублей, подсунув не того кота. Деньги, согласитесь, солидные, поэтому нам захотелось узнать подробности.

- Я сам не понимаю, как такое произошло, - сказал «Комсомолке» сын продюсера. - У меня сейчас гастроли в Брянске, о том, что случилось, я узнал только спустя часа четыре.

- А кто же отдавал тогда отдавал деньги мошеннику?

- Секретарь. Нам с утра позвонили и сказали, что кота нашли. Я попросил пиар-директора Вадима Горожанкина, чтобы он занялся этим вопросом - сказал, где взять деньги. Вадим сам приехать не смог и отправил сотрудника, секретаря. Встретившись с человеком, который уверял, что нашел Чучу, она предварительно провела тест. Если на кота моего отца «выстрелить» из пальца и сказать «бдыщь», он падает, переворачивается на спину и поджимает лапки. Секретарь это выполнила, животное упало, и девушка, естественно, отдала деньги. Еще она предложила нашедшему сделать фотографию, чтобы повесить потом в соцсети. Отошла на секунду, а приходит - кот есть, а человека и денег нет. Ни имени, ни фамилии его мы не знаем. Если честно, я не представляю, что его кто-то будет искать.

- А что теперь делать с фальшивым котом?

- Не имею ни малейшего представления. Я вопрос с Чучей буду продолжать решать. Когда найдется именно «наш» кот, то выплачу вознаграждение.

Жест, согласитесь, щедрый. Непонятным пока остается одно — почему еще пару дней назад, давая пресс-конференцию сын Алибасова заявил, что кота помощник продюсера Сергей повез к себе домой?

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В этот вторник, когда Алибасов пришел в себя в реанимации, его сын, Бари Бариевич и пиар-директор группы «На-На» Вадим Горожанкин встретились с прессой и ответили на все интересующие вопросы (подробности)

«Нашедшему награда 800 тысяч рублей»: из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот Чуча

Очередное несчастье выпало на долю Бари Алибасова: пока артист приходит в себя в реанимации института Склифосовского, из его квартиры сбежал любимый питомец - канадский сфинкс Чуча. О его судьбе продюсер беспокоился даже больше, чем о своей - очнувшись после нескольких суток медикаментозного сна, Бари Каримович в первую очередь поинтересовался, как Чуча. И даже указал его в завещании - в случае смерти Алибасова питомец достанется помощнику Сергею Моцарю (подробности)

«Кот, кот некормленный, уходи»,- сын Бари Алибасова рассказал, как его встретил отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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