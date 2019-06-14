"Я вам не психолог и не банкомат": Лариса Гузеева врезала злопыхателям

Лариса Гузеева опять обрушилась на своих подписчиков. В свойственной ей манере телеведущая программы "Давай поженимся" жестко высказалась в их адрес.

"Друзья, я знаю что вы пишете много разных приятностей в личные сообщения. Но я их удаляю, не прочитав. Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат. В своих бы проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не тратьте свое время", - сказала, как отрезала, Лариса Гузеева.

Артистка напомнила, что в блоге всегда поддерживает диалог. "Так что без обид. Ну и мерзят, конечно, в бан", - врезала злопыхателям телеведущая.

А потом добавила: "Я у себя одна. Всем счастья!".

Стоит отметить, что публика разделилась на два лагеря. Одни стали лить елей, нахваливая Гузееву на все лады: "Лариса, я Вас обожаю, за искренность, за то, что некоторым мерзотам можете дать, вы мой кумир", "Лариса очень похожа характером на мою тетю. Скажет, так отрежет!", "Я тоже люблю злить. Всех доброжелателей".

Другие же стали писать в комментариях всю правду-матку: "А лесть вы любите? Думаю да. Вы просто не любите критику, хотя сами критикуете всех подряд... Видимо, все что вам не нравиться, вы принимаете в штыки", "Обижаться, а тем более оскорблять своих подписчиков - глупо. Нам нравится ваша прямота, но все же с подписчиками надо быть корректной".

Гузеева не стерпела. Досталось и льстецам, и правдорубам. "Я не тоже. Я злить не люблю никого", "Нравоучения - своим детям. Не мне", - огрызнулась телеведущая.

Некоторые подписчики связали нервное состояние артистки с ее диетой. Мол, она ходит полуголодная. Не секрет, что знаменитость давно ведет борьбу с лишними килограммами. Правда, пока безуспешно. "Я всегда совершала одну и ту же ошибку - я голодала. Это такая глупость!.. Сбрасывала 5 кг - набирала 10 кг. И от них уже было избавиться невозможно. Поэтому я села на жесткую диету...", - известила фолловеров Лариса Гузеева.

Хейтеры часто критикуют внешность звезды. Актриса болезненно воспринимает критические замечания. "Значит так, недорогие не друзья. Я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице, прокляну", - осадила подписчиков звезда экрана.